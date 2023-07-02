طرق فعاله لعلاج الحكة.. احذر قد تكون عرض لأمراض خطيرة

يعد الجلد هو الحاجز الذي يحمي الجسم من دخول أي بكتيريا أو ميكروبات بالداخل، ولأنه هو الأكثر تهديدًا في الجسم فيجب الحرص إذا كنت تعاني من الحكة، لأن هذا قد يكون عرض لأمراض عديدة في الجلد أو الجسم مثل: أمراض الكبد، وجفاف الجلد وبق الفراش، والإكزيما والصدفية والالتهابات الفطرية والقوباء، وقد تكون نتيجة لبعض الاضطرابات النفسية مثل القلق والتوتر.

حكة الجلد

علاج الحكة

ضعي قطعة قماش مبللة أو قطعة من الثلج على الجلد الذي يسبب الحكة، وافعلي ذلك لمدة خمس إلى عشر دقائق أو حتى تهدأ الحكة.

- خذي حماماً من دقيق الشوفان، إذ يمكن أن يكون مهدئاً للغاية، خاصة للبثور وجدري الماء أو خلايا النحل أو اللبلاب السام أو حروق الشمس.

- رطبي بشرتك، واختاري دائماً مرطباً خالياً من الإضافات والعطور.

- استخدمي التخدير الموضعي الذي يحتوي على براموكسين.

- طبقي عوامل التبريد، مثل المنثول أو الكالامين، ويمكنكِ أيضاً تطبيق المرطِّب في الثلاجة للمساعدة في تحقيق نفس تأثير التبريد.

علاجات آخرى سريعة لتهدئة الحكة

-أثناء علاج بشرتكِ من الحكة، تجنّبي الخدش؛ لأن ذلك سيزيد من تهيج بشرتكِ، وقد يزيد من خطر الإصابة بعدوى الجلد.

- استحمي بماء فاتر وليس بماء ساخن، وحاولي اختصار فترة الاستحمام ( 10 دقائق كافية).

- استخدمي دائماً المستحضرات والصابون والمنظفات الخالية من العطور لتقليل التهيج، وكوني حذرة من المنتجات التي تحمل علامة "غير معطرة"، فهي تحتوي أيضاً على مواد كيميائية يمكن أن تهيج بشرتكِ.

- بحسب توجيهات طبيب الأمراض الجلدية، ضعي الأدوية قبل الترطيب، ثم ضعي المرطب على جميع مناطق بشرتكِ، بما في ذلك المناطق المعالجة بالأدوية.

- ارتدي ملابس قطنية فضفاضة، إذ يمكن للصوف والأقمشة الأخرى ذات الملمس الخشن أن تهيج بشرتك، مما يسبب حكة شديدة.

- تجنّبي التغييرات الشديدة في درجات الحرارة، وحافظي على بيئة ذات رطوبة معتدلة وباردة نسبياً في منزلك، واستخدمي المرطب خلال فصل الشتاء؛ إذا كنتِ عرضة لجفاف الجلد والإكزيما.

- تجنبي التوتر قدر الإمكان، وحاولي التعامل مع أعراضه ومحفزاته؛ لأنَّ التوتر يمكن أن يجعل الحكة أسوأ.