حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بالبحيرة

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة ،بتنفيذ 12 قرار إزالة وإيقاف أعمال مخالفة على مساحة 1310 م بنطاق 3.

مرا كز عبارة عن 8 حالات تعد بمساحة 1065 م2 عبارة عن تشوينات من الطوب ومواد بناء وشدات خشبية وأسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية بنطاق قري طيبة وكوم زمران والمسين بالدلنجات.

حالتي تعد بمساحة 170 م 2 عبارة عن فك شدات خشبيه إستعدادا لعمل سملات خرسانيه بنطاق قري كوم النصر وبولين بالمحمودية .

وحالتي تعد بمساحة 75 م2 عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت خارج الحيز العمرانى باتياي البارود .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، برفع درجة الإستعداد وإزالة كافة التعديات على الفور وخاصةً خلال فترة العطلات والأجازات الرسمية والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً وخاصةً على الأراضي الزراعية ، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

يذكر أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف ومحاولات إستغلال البعض فترة الأجازات الرسمية حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتى قد تصل عقوبتها إلى الحبس.