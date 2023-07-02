إزالة إشغالات وتعديات على أراضي زراعة بمراكز كفرالشيخ

شهدت مدن ومراكز" كفرالشيح ،الرياض، دسوق، بلطيم، قلين، والحامول" ، الأحد، عدد من الحملات منها حملات النظافة، ورفع كفاءة الطرق، ورفع كفاءة الإنارة في الشوارع ، وإصلاح خط مياه شرب، وتفقد الوحدات المحلية والصحية، لمتابعة سير العمل بهم، وأعمال الرصف بالانترلوك، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

تابع رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ المهندس حسن موافي، أعمال إصلاح خط المياه الرئيسي لقرية المنشية الشرقية، بالتعاون والتنسيق مع شركة المياه والصرف بكفرالشيخ، والدعم من الوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي، موجاً بسرعة نهو أعمال الإصلاح، مع رد الشيء لأصله، وفتح الطريق أمام المواطنين بعد انتهاء الأعمال.

وتابع رئيس مركز ومدينة قلين اللواء خالد محمد كشك، المرور على الوحدات المحلية والوحدات الصحية خلال إجازة عيد الأضحى بالمركز والمدينة وسير العمل في الوحدات المحلية والوحدات الصحية، والوقوف على مدى تقديم الخدمات للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى، ومدى توفير التذاكر والعلاج للمرضى والاطمئنان على سير العمل واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين، كما تابع حملات النظافة، ورفع كفاءة الإنارة، كما تابع أعمال تركيب الانترلوك بعد الانتهاء من طبقة التأسيس، ووضع طبقة الخرسانة العادية بشوارع المدينة.

كما تفقد رئيس مركز ومدينة دسوق اللواء علاء محمد يوسف، جهود النظافة بأحياء دسوق خلال إجازة عيد الأضحى بشوارع المدينة، برفع القمامة بشكل دوري والتواجد في الشارع، لرفع القمامة أولاً بأول خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتابع رئيس مركز ومدينة بلطيم اللواء عمرو الفداوي ، انتظام سير العمل بمنظومة النظافة بالمدينة في أيام العطلات ، بكنس الشوارع الرئيسية الميادين والكورنيش، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ، ورفع المتولد اليومي من القمامة و تحميلها إلى المقالب الرئيسي.

وتابع رئيس مركز ومدينة الرياض أحمد عيسى، الحملات على الأسواق والمحال التجارية، إضافة لحملة مرورية، وإزالة الإشغالات، وحملات نظافة، لإعادة الانضباط لشوارع المدينة، وعدم السماح بوجود التعديات في الشوارع والميادين وتم إزالة الإعلانات غير المرخصة، مؤكداً استمرار الحملات لإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية وإعادة هيبة الدولة والقانون بالشارع ، مؤكدا" لن نسمح بأي تراخ أو استثناءات في رفع كافة أشكال التعديات الكائنة، لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسئولية، كما تابع إزالة حالة تعدى بالبناء بالبلوك الأبيض على الأرض الزراعية بعزبة أبو أحمد التابعة لقرية ام سن، وتم رفع أنقاض البناء، وحرث الأرض وتسليمها لمدير الجمعية الزراعية لمباشرة زراعتها.

وتابع رئيس مركز ومدينة الحامول عصام القصيف، تنفيذ حملة إزالة فورية في المهد عبارة عن فك شدة خشبية لعمل سمل خرسانى على أرض زراعية بقرية قلينى بالوحدة المحلية بالبنا، كما تابع أعمال النظافة اليومية بشوارع المدينة ، وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية والمنتزهات والميادين، تفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلي المقالب العمومية