فقرة للتدريب على ركلات الترجيح في مران الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو تخصيص فقرة تدريبية خاصة بركلات الجزاء الترجيحية خلال مران اليوم الأحد استعدادا للقاء المقاولون العرب في كأس مصر.

وأعطى الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق تعليمات بتنفيذ عدد من اللاعبين لركلات الترجيح عقب التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق في مران اليوم.

وخصص المدير الفني في المران التدريب على ركلات الترجيح تحسبا للجوء إليها في مباراة المقاولون العرب المقبلة في الكأس.

وحرص "الونش" على مران الزمالك الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة كاملا، ويغيب المدافع عن الزمالك بسبب الإصابة التي تعرض لها بقطع جزئي في الرباط الصليبي، وخضوعه لعملية جراحية مؤخرا في ألمانيا.

وأدى "الونش " خلال الفترة الحالية لتدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.



أوسوريو يوجه تعليمات خاصة لـ شيكابالا وزيزو





منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة للثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو" قبل انطلاق التقسيمة الفنية للفريق خلال مران اليوم الأحد استعدادا للقاء المقاولون العرب المقبل في مسابقة كأس مصر .

أوضح أوسوريو في حديثه مع الثنائي لنقل التعليمات لباقي اللاعبين خلال التقسيمة، حيث يتواجد "شيكابالا" مع فريق و"زيزو" مع الفريق الآخر.

وتحدث المدير الفني لكل من "شيكابالا وزيزو" عن بعض الأدوار الهجومية الخاصة بهما لتنفيذها في المران.

في سياق متصل، وجه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة للثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو" قبل انطلاق التقسيمة الفنية للفريق خلال مران اليوم الأحد استعدادا للقاء المقاولون العرب المقبل في مسابقة كأس مصر .

وتحدث المدير مع الثنائي لنقل التعليمات لباقي اللاعبين خلال التقسيمة، حيث يتواجد "شيكابالا" مع فريق و"زيزو" مع الفريق الآخر.

وشرح المدير الفني لكل من "شيكابالا وزيزو" بعض الأدوار الهجومية الخاصة بهما لتنفيذها في المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

أجتمع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع اللاعبين وحرص على عقد جلسة تحفيزية معهم التي أقيمت اليوم الأحد استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في كأس مصر .

خلال الجلسة أجرى حديث مطول من جانب "أوسوريو" بشأن مباراة المقاولون العرب المقبلة، وشدد على أهمية اللقاء بالنسبة للفريق.

أوضح المدير الفني للاعبين ضرورة الاستمرار في الظهور بنفس المستوى الذي ظهر عليه الفريق في المباراة السابقة، ومواصلة تنفيذ الطرق التدريبية الجديدة لهم.







