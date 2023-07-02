احتفالاً بثورة 30 يونيو مركز شباب نويبع يستكمل فعالياته

نفذ مركز شباب نويبع العاب ترفيهيه و مسابقات رياضيه احتفالا بثورة ٣٠ يونيو و ضمن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب ، تحت رعايه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و بتوجيهات الدكتور اشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة على تكثيف الانشطة والفعاليات المنفذه بمراكز الشباب تضمنت يوم ترفيهي لأهالينا القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب بهدف إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال الأنشطة المنفذه ألعاب رياضية وأنشطة ترفيهية وملاهي أطفال وحمامات السباحة وصالات البلياردو وتنس الطاولة، وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقا لإستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل .

تستمر التغطية الإعلامية للمبادرة للعام الثاني على التوالي من خلال وحدة المنسقين الاعلامين، حيث تشهد نجاح كبير بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية ، تأكيداً على استمرار وزارة الشباب والرياضة في تطوير اداء المراكز سواء في البنية التحتية والتطوير الإنشائي و تطوير البرامج و الانشطة بهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على بناء الجمهورية الجديدة.

تأتي مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» تأكيداً على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفاعليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة والفاعليات الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية والتي تناسب كافة الاعمار ومختلف الفئات .