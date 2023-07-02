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الأحد 02 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الأرصاد تكشف طقس غدا الاثنين

الارصاد
الارصاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الإثنين، من المتوقع أن يشهد ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء، ويكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية  وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على الأنحاء كافة.

 

وتتوقع الأرصاد، أن غدا يشهد نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية  وشمال الصعيد، مع وجود ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا منا يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجات. 

 

درجات الحرارة غدا  الإثنين: 

القاهرة العظمى 35  درجة والصغرى 24 درجة

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى  29 درجة  .

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