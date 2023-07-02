زحام شديد بحديقة الحيوان الإسكندرية خلال عطلة عيد الأضحى

شهدت حديقة الحيوان بالإسكندرية، اقبالا من الزائرين خلال عطلة أيام عيد الأضحى المبارك،وكانت قد استقبلت الحديقة آلاف المواطنين منذ بدء الإجازة، سواء للنزهة أو مشاهدة الحيوانات وزيارة متحف العلوم الطبيعية، فضلًا عن التقاط الصور التذكارية مع الحيوانات وركوب الملاهي والتنزه داخل المساحات الخضراء المنتشرة، والجلوس تحت الأشجار الظليلة التي تقيهم من حرارة الجو.

قالت الدكتورة نبيلة وليم عزيز، مدير عام حديقة حيوان الإسكندرية، أنه مازالت حديقة الحيوان تستقبل الالاف من المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ، استقبلت الحديقة قرابة 20 ألف زائر، معظمهم من الشباب والأسر، ليسجل رابع أيام العيد أعلي معدل زيارة خلال الأيام الأربعة.

شهد إقبالًا مكثفًا من الزائرين من مختلف محافظات الجمهورية، خاصة القريبة من الإسكندرية، مثل «الغربية والبحيرة ومرسى مطروح»، وإدارة الحديقة كانت مستعدة لهذا الإقبال الكثيف، إذ جرى اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لعدم حدوث أي مشكلات سواء للزائرين أو الحيوانات، كما جرى توفير الأغذية المناسبة لكل حيوان، والتنبيه على حراس الحيوانات بالحذر حتى لا يطعم الجمهور، الحيوانات بمأكولات غير مناسبة تسبب لها مشكلات صحية.

وأضافت أن حصيلة الأيام الأربعة تجاوزت 54 ألف زائر، حيث زار الحديقة في اليوم الأول 4 آلاف وفى اليوم الثانى 13 ألف وفى اليوم الثالث 17 ألف زائر، من الإسكندرية والمحافظات المجاورة للاستمتاع بعطلة العيد.

وأشارت إلى أن الزيارات غلب عليها الطابع الأسري ورحلات اليوم الواحد، حيث قسم الزائرون يومهم بين حديقة الحيوان والشواطئ للاستمتاع بالعيد، فضلا عن حرصهم على زيارة بيت الأسود ومبايت النسانيس وجبلاية القرود، وحديقة الطفل التي تم افتتاحها لأول مرة هذا العام.

وأضافت الدكتورة أمينة فتحي، مدير عام الوقاية والعلاج بحديقة حيوان الإسكندرية

أنّ إدارة الحديقة نظرًا للازدحام الشديد المتوقع، وضعت خطة عمل طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وجرى تجهيز الأطباء البيطريين وتواجدهم الدائم تحسبًا لأي طوارئ، نظرا لوجود عدد كبير من الحيوانات مع اختلاف نوع الغذاء لكل حيوان.

كما جرى تجهيز المساحات الخضراء لنزهة المواطنين، خاصة أنّ الزائرين يأتون إلى حديقة الحيوانات لقضاء يوم كامل حتى الخامسة مساءً، ويُحضرون معهم أمتعتهم التي يحتاجونها، والأطعمة التي سيتناولونها خلال اليوم، خاصة أنّ الحديقة تضم ملاهي وألعاب للأطفال إلى جانب البرج ومتحف العلوم الطبيعية وبيت السباع وبيت الزواحف، وأيضًا الطيور وأنواع كثيرة من الحيوانات الأليفة والمفترسة وسباع البحر والسيد قشطة.