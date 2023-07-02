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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

مران الزمالك..أوسوريو يجتمع مع اللاعبين وتدريبات قوية استعدادا للمقاولون

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك

حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم  بنادي الزمالك، على عقد جلسة تحفيزية مع لاعبي الأبيض على هامش المران التي أقيمت اليوم الأحد استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في كأس مصر .
خلال الجلسة أجرى حديث مطول من جانب "أوسوريو" بشأن مباراة المقاولون العرب المقبلة، وشدد على أهمية اللقاء بالنسبة للأبيض.
أوضح المدير الفني للزمالك للاعبين ضرورة  الاستمرار في الظهور بنفس المستوى الذي ظهر  عليه الفريق في المباراة السابقة، ومواصلة تنفيذ الطرق التدريبية الجديدة لهم.
 


التركيز على الجانب الفني قبل مواجهة المقاولون 


حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على التركيز التدريبات الفنية في مران اليوم الأحد استعدادا للقاء المقاولون العرب المقبل في مسابقة كأس مصر.
أدى لاعبو الفريق تدريبات الركض بالكرة والتحرك السريع بالإضافة إلى نقل الكرة من لمسة واحدة بين اللاعبين في المساحات الضيقة.
وتابع مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك تحركات اللاعبين ومطالبتهم بالتركيز خلال تنفيذ  التمريرات والجوانب الفنية .
ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره المقاولون العرب المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
 

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