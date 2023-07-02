المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بالشرقية تُنقذ حياة سيدتين من غيبوبة سكر

نجحت المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي "١٠٠ يوم صحة" بمحافظة الشرقية، في إنقاذ حياة سيدتين بمدينة فاقوس، وذلك بعد إجراء التحاليل والفحوصات الخاصة بالمبادرات الصحية ١٠٠ مليون صحة، والتي كشفت عن إصابة فتاة تبلغ من العمر ١٦ عاماً بإرتفاع شديد في سكر الدم، لم يتم اكتشافه سابقاً، وذلك أثناء تقديم الخدمة الطبية لها ضمن خطة المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بإحدى العيادات المتنقلة المنتشرة بمدينة فاقوس.

وعلى الفور، كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور محمد الناجي مدير الإدارة الصحية بفاقوس باستدعاء سيارة الإسعاف، ونقل الفتاه إلى مستشفى فاقوس المركزي لاستكمال الفحوصات الطبية، والتي كشفت عن ارتفاع نسبة الكيتونات بالدم، والدخول الوشيك بحالة غيبوبة سكر كيتونية.

وأضاف الدكتور هشام مسعود بأن المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، اكتشفت أيضاً عن إصابة سيدة أخرى بإرتفاع شديد في سكر الدم، وذلك أثناء إجراء الفحوصات الطبية لها بوحدة طب الأسرة بكفر العلماء، وتم إحالة السيدة فوراً إلى مستشفى فاقوس المركزي، عن طريق سيارة الإسعاف، وتمكن الفريق الطبي بالمستشفى من استكمال الفحوصات للسيدتين، وتقديم الخدمات الطبية العلاجية لهما، تحت إشراف مدير الإدارة الصحية بفاقوس ومدير المستشفى، وتطبيق خطة علاج ناجحة، وتقديم الرعاية الصحية للحالة الثانية بوحدة العناية المركزة، والحالتين الآن مستقرتين، وتحت الملاحظة الطبية بالمستشفى.

وأشار محمود عبد الفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، إلى تصدر الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، المراكز الأولى والثانية ليومين متتاليين في نتائج أعمال المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة على مستوى الجمهورية، وذلك بعد تقديم أكثر من ١٧ ألف خدمة طبية للمواطنين خلال يومين فقط، وإعلان وزير الصحة والسكان تصدر محافظة الشرقية للمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة.

ولفت إلى أن ذلك يُعزز من حرص الفرق الطبية على العمل بجد وإخلاص، ويشد من أزرهم، ويزيد من مسئولياتهم القومية تجاه خدمة المواطنين، وبذل المزيد من الجهد، لإمداد جميع المواطنين بمحافظة الشرقية بالخدمات الطبية، بما يساهم في خلو المجتمع من الأمراض، وتمتع المواطنين على أرض مصر بالصحة والرفاهية.