الفيزياء سهلة لكن فيها "تكات".. تباين ردود طلاب الثانوية العامة في الأقصر

التاريخ متوسط

على غير المتوقع، جاء امتحان مادة الفيزياء والمعروفة بـ "بعبع الثانوية العامة" في مستوى مقبول لدى طلاب الشعبة العلمية في الأقصر، الأمر الذي رسم حالة من السعادة والفرحة على وجوه الطلاب؛ نتيجة لتخوفهم من صعوبة مادة الفيزياء وأن يأتي الامتحان في نفس مستوى امتحان مادة الكيمياء.

فرحة الطلاب بسهولة الفيزياء

خالد عبد الرحمن، طالب بالشعبة العلمية، أكد للوفد أن امتحان مادة الفيزياء، جاء في متناول الطالب المتوسط، مُبينًا أن هناك أسئلة جاءت في مستوى الطالب المتفوق، مشيرًا إلى أن نسبة 75% من الأسئلة جاءت واضحة ومباشرة.

ورأى أحمد عبد المنعم، بالشعبة العلمي، أن امتحان الفيزياء كان في مستوى الطالب المتوسط، وأنه _من وجهة نظره_أفضل من امتحان مادة الكيمياء التي فاقت توقعاتهم؛ نتيجة صعوبة الامتحان.



إلا أن محمود راضي، شعبة علمي علوم، يرى أن الفيزياء تضمنت عدد من الأسئلة الصعبة غير المباشرة، وهذا تسبب في قلقه خلال حل الامتحان، موضحًا أن الأسئلة السهلة المباشرة اقل من الأسئلة الصعبة، فضلًا عن عدم كفاية الوقت لحل الامتحان

أما عن امتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية؛ فقد تباينت آراء الطلاب حول سهولة الامتحان والوقت المخصص للإجابة، فيقول محمد شعبان، بالشعبة الأدبية إن امتحان مادة التاريخ كان يتطلب وقتًا أكبر، للاجابة على كافة أسئلة الامتحان.

فيما أوضح الطالب محمود خضر، أن الامتحان كان في متناول الطالب ذا المستوى المتوسط، وأنه تضمن عدد من الأسئلة المميزة الخاصة بالطالب المتفوق، وهذا شيء طبيعي، معبرًا عن سعادته حول امتحانات هذا العام