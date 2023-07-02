الماعز حل طبيعي لتنظيف الأراضي الزراعية بديل المبيدات .. فيديو

تشكل الماعز فريقًا من 150 حيوانًا يتغذون على النباتات والأعشاب الضارة وينظفون الفراغات الخضراء في منطقة بارك براكنريدج في ولاية تكساس الأمريكية، وذلك كجزء من الجهود المتزايدة لإيجاد طرق أكثر بيئية لرعاية الأراضي. وتعتبر الماعز حلاً بدون انبعاثات كربونية وفعالة بشكل مفاجئ لحل المشكلة.

تستغرق الماعز نحو أسبوعين لتنظيف منطقة بحجم 6.5 فدانًا من منطقة براكنريدج بارك، والتي يشجع حسابها على تويتر بشكل متحمس الزائرين البشريين على جهودهم.

ويجري إزالة النباتات مثل الليجستروم، وهو شجيرة غزيرة الانتشار ويمكن أن تسحب المياه والمغذيات من الأشجار البلوط الأكبر التي يحاول الحديقة حمايتها، وفقًا لكايل كار، صاحب الفرع الذي يعمل في الولايات المتحدة الأمريكية.

الماعز حل بيئي لكن تحتاج إلى تدريب

تشكل الماعز حلًا طبيعيًا لتنظيف الأراضي، ولكنها تحتاج إلى تدريب، إذ إنها معتادة على الطعام الطبيعي، وتحتاج إلى تعلم البقاء مع الفريق واحترام السياج الكهربائي الحماية الذي يبعد المفترسين عن المنطقة التي يعملون فيها.

ومع ذلك، فهي فعالة بشكل مدهش بمجرد تدريبها الأساسي. على سبيل المثال، تعقم جهازها الهضمي البذور التي تأكلها.

وقال كار: "لن يؤدي ذلك إلى تكاثر نفس أنواع النباتات التي تحاول التخلص منها"، مضيفًا: "استخدام الماعز هو خيار أكثر صداقة للبيئة بكثير من استخدام الآلات الكبيرة أو المبيدات الحشرية"، وفقًا لشارلوت ميتشل، عضو في مجلس الحديقة.

وتقع المنطقة بالقرب من نهر سان أنطونيو، ما يجعل استخدام السموم في أي شكل من الأشكال غير آمن، وفقًا لميتشل.

ويمكن للماعز الحصول على فترات راحة وأيام مرضية، وعند بلوغ سن 11 عامًا، يمكنهم الانضمام إلى "برنامج التقاعد" الذي يمكنهم فيه العيش حتى سن 15 عامًا.

وتعتبرية الماعز حلاً بدون انبعاثات كربونية لمشكلة تنظيف الأراضي في مناطق صعبة الوصول أو في الأماكن التي لا يمكن استخدام المبيدات الحشرية فيها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الماعز يمكنها الوصول إلى المناطق الشديدة الانحدار التي لا يمكن للبشر أو الآلات الوصول إليها. وتفضل الماعز تناول زهرة السماق، وهو الأمر الذي يعتبر وسيلة لحماية البشر.

تشكل الماعز حلاً بديلاً عن استخدام الآلات الكبيرة والمبيدات الحشرية في الرعاية البيئية للأراضي، كما أنها تعمل على تقليل الأثر البيئي وتوفير حل فعال للتنظيف البيئي. وتعد الماعز أيضًا جذبًا سياحيًا، حيث يحضر العديد من العائلات الأطفال لمشاهدة الحيوانات في العمل.