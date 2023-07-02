تحرير 716 مخالفة مرورية متنوعة في القليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق.

اقرأ أيضاً: مرور القليوبية يضبط 1708 مخالفات مرورية





حيث أسفرت الحملة عن تحرير 716 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 716 مخالفة مرورية، بينها 235 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و320 مخالفات متنوعة، وضبط 7 سائقين بدون رخصة قيادة، و3 أخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 4 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز 4 دراجات غير مرخصة، وتحرير مخالفتين ملصقات، و41 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 4100 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 14 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 7 رخص تسيير وقيادة، وتحصيل 1800 جنيها مصالحات.

مصرع شخص في حادث سير

وفي سياقٍ مُتصل، لقى شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي.

تلقت الاجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا بالقرب من قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة شمال المحافظة.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز مغاغة الي موقع الحادث تبين وفاة شخص ويدعي محمد قطيعي، شاب يبلغ من العمر 25 عاما، وإصابة 12 آخرين مصابين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم وهم : شعبان زين عابدين 36 سنة، ومحمد حسن عبدالغني 17سنة، عائشة عبدالظاهر محمد 51 سنة، أسماء عبدابو القاسم 24 سنة، حازم قطيعي محمد 4 سنوات، وشقيقة محمد 24سنة، وشقيقتهم ندا 4 سنوات، ومريم عمران عبدالظاهر21 سنة.

بالإضافة إلى إصابة محمد زين عابد، 34سنة، ونجلاه مليكة 3 سنوات، محمد عادل على17سنة، وحسام الدين محمد، 45سنة.