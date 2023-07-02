الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

استياء طلاب الأدبي من صعوبة امتحان التاريخ

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

رصدت كاميرا "بوابة الوفد الإلكترونية" اليوم الأحد من أمام مدرسة الاورمان طنطا بحي العجوزة الثانوية بنات، لحظة خروج الطالبات من امتحان التاريخ لنظام الادبي.

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واعرب عدد من طلاب الثانوية العامة عن استيائهم وعدم رضائهم من امتحان التاريخ.

 

وقال عدد من الطالبات الذين انتهوا من امتحان التاريخ للثانوية العامة للنظام الأدبي، إن الامتحان لم يكن على مستوى الطالب المتوسط والأسئلة صعبة للغايه، والوقت لم يكن كافي لمراجعة أو حل جميع الأسئلة على اختلاف مادة الجغرافيا الامتحان السابق.

واضافوا أن هناك مشكلات يواجهونها مثل عدد الأسئلة الكبير وقلة وقت الامتحان، ووجهوا رساله الى وزير التربية والتعليم باعطاهم عدد ساعات كافية وأن تتم مراعة الطالب المتوسط في شكل الأسئلة.

وكان اليوم الأحد قد انطلقت مجدداً امتحانات الثانوية العامة، بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى والتي استغرقت اسبوع، ومن المقرر أن يكون الامتحان القادم لطلبة النظامين هي مادة اللغة الإنجليزية.

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