عودة الحجاج والعمل بالبنوك.. 5 أحداث مهمة خلال يوليو

عقب إجازة العيد

تنتهى إجازة عيد الأضحى رسميًا بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 4 يوليو بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي، على أن يعود موظفي القطاع الخاص للعمل غدا الاثنين 3 يوليو 2023.

وعقب انتهاء اجازة عيد الأضحى توجد العديد من الأحداث التي تنتظر المصريين عقب انتهاء العيد ومنها :

عودة أول أفواج الحجاج

تبدأ الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، اليوم، في تسيير 14 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، بواقع 9 رحلات جدة – القاهرة"، و5 رحلات من المدينة إلى القاهرة، لعودة حجاج بعثة وزارات الداخلية والطيران المدني والسياحة والآثار، والترانزيت وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل.

استئناف امتحانات الثانوية العامة

يستأنف آلاف الطلاب على مستوى الجمهورية امتحانات الثانوية العامة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، لأداء امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية في التاسعة صباحاً، ولمدة ثلاث ساعات.

وتابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وصول أسئلة امتحان مادتي الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية إلى لجان الثانوية العامة، وسط إجراءات أمنية مشددة، قام مسؤولو اللجان بتطبيق الكشف الإلكتروني على الطلاب منذ الساعة الثامنة والنصف باستخدام العصا الإلكترونية، للتأكد من عدم اصطحاب أي طالب أجهزة محمول أو أي وسيلة إلكترونية قد يستخدمها في الغش أو تصوير أسئلة أو أجوبة.

عودة العمل بالبنوك

فيما تعود البنوك المصرية للعمل بكامل طاقتها يوم الثلاثاء القادم 4 يوليو 2023 بعد انتهاء الإجازات الرسمية لعيد الأضحي وثورة 30 يونيو.

وكان البنك المركزي، ذكر في بيان سابق، أنه بمناسبة عيد الأضحي المبارك وذكري ثورة 30 يونيو، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، حتي يوم الإثنين 3 يوليو 2023.

طرح وحدات سكنية

وينظر الملايين من المصريين طرح وحدات سكنية، حيث من المقرر طرح أول إعلان للوحدات السكنية بمنطقة سور مجرى العيون، عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، بحسب ما ذكره هاني يونس مستشار رئيس الوزراء في بث مباشر على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خلال جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الميدانية بالمنطقة.

مؤتمر المصريين بالخارج

تستعد وزارة الدولة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، لعقد النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج" في أواخر يوليو، والذى حددث الوزارة موعد انعقاده لتكون يوم 31 يوليو المقبل، حيث تعتبر هذه النسخة هى الرابعة من سلسلة اللقاءات التى تعقدها الوزارة مع الكيانات المصرية بالخارج.