وفاة سيدة في حادث سير بالشرقية

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة فيما أُصيب نجلتها و5 أخرين بينهم طفلتين، بإصابات متنوعة ما بين كسور وسحجات وكدمات، اليوم الأحد، إثر تعرضهم لحادث اصطدام سيارة بهم بطريق " السماعنة - فاقوس" نطاق مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

اقرأ أيضاً: لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تزور محافظة الشرقية





وتم نقل المصابين الى المستشفى لتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بعدد من الأشخاص بطريق" السماعنة- فاقوس" نطاق مركز فاقوس، مما أسفر عن مصرع " مرفت حسن محمد " 45 سنة ربة منزل، مقيمة شارع الانتاج فاقوس، وإصابة كل من نجلتها" اروى على عبد الحميد " 20 سنة بكسر بالساق اليمنى واشتباه نزيف بالمخ وكسر بالعمود الفقرى، و" أمانى إسماعيل على" 35 سنة اشتباه نزيف وجرح بالجبهة، و" نادية حسن احمد" 38 سنة كسر بالقدم اليسري، و" روفان صلاح" 8 سنوات كسر بالقدم اليسرى، و" شروق السيد إبراهيم" 16 سنة كسر بالحوض، وسحجات وكدمات و" جنى السيد " 12 سنة مصابة بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة.

تم الدفع بمرفق الاسعاف، ونقل الجثمان والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزى،لتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وتم تحويل المصابة الاولى الى مستشفى الأحرار التعليمي.

وتبين من التحريات أثناء قيام شاب 19 عاما، بقيادة سيارة ملاكى بسرعة جنونية وبرفقته صديقيه، اصطدم بالمصابين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ علىه وعلى السيارة المتسببة فى الحادث، وتبين قيادته بدون رخصة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

شاب يُفارق الحياة غرقاً في الفيوم

وفي سياقٍ مُتصل، لقي شاب مصرعه غرقا بـ البحيرة المسحورة بمحمية وادي الريان بمحافظة الفيوم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بمصرع شاب غرقا بالبحيرة المسحورة بمحمية وادي الريان بمركز يوسف الصديق، وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان البلاغ، وجاري نقل الجثة الي مستشفي إبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.