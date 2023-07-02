إيران ترفض إرسال سفير جديد إلى السويد احتجاجًا على حرق المصحف

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن بلاده لن ترسل سفيرًا جديدًا إلى السويد، احتجاجًا على حرق المصحف أمام مسجد في ستوكهولم، ولم يحدد إلى متى ستمتنع إيران عن إرسال سفير إلى السويد.

ومزق رجل مصحفًا وحرقه أمام المسجد المركزي في ستوكهولم، الأربعاء الماضي، الذي وافق أول أيام عيد الأضحى.

واتهمت الشرطة السويدية، الرجل الذي حرق المصحف، بالتحريض على جماعة عرقية أو قومية. ووصف نفسه في مقابلة صحفية، بأنه لاجئ عراقي يسعى لحظر القرآن.

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، القائم بالأعمال السويدي، الخميس الماضي، للتنديد بما وصفته بأنه إهانة لأقدس المقدسات الإسلامية.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على تويتر، اليوم الأحد: “رغم انتهاء الإجراءات الإدارية لتعيين سفير جديد في السويد، توقفت عملية إيفاده بسبب إصدار الحكومة السويدية تصريح لتدنيس القرآن الكريم”.

ورفضت الشرطة السويدية عدة طلبات مؤخرا، للسماح بمظاهرات مناهضة للقرآن، لكن المحاكم ألغت هذه القرارات، قائلة إنها تنتهك حرية التعبير.

وقالت الشرطة السويدية في التصريح الذي منحته لمظاهرة الأربعاء إنه بينما “قد يكون لها عواقب على السياسة الخارجية” فإن المخاطر والعواقب الأمنية المرتبطة بحرق القرآن لم تكن من النوع الذي يستدعي رفض الطلب.

حرق المصحف بموافقة الحكومة السويدية

صرحت الحكومة السويدية، بحرق نسخة من القرآن الكريم خارج أحد المساجد في العاصمة ستوكهولوم تزامنًا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، في واقعة أثارت ردود فعل غاضبة في أنحاء العالم العربي والإسلامي.

ويأتي ذلك بعد ستة أشهر من قيام رئيس وزعيم حزب هارد لاين اليميني المتطرف الدنماركي السويدي "راسموس بالودان"، بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

وقام المتطرف "سلوان موميكا"، المهاجر من العراق والبالغ من العمر 37 عامًا، اليوم الثلاثاء، بإضرام النار في نسخة من المصحف في مظاهرة احتجاج نفذت خارج مسجد ستوكهولم الكبير، تزامنا مع بدء عيد الأضحى.

المظاهرة جاءت بعد إذن حصل عليه سلوان موميكا (37 عاماً)، بناء على طلب كتابي جاء فيه: "نريد التظاهر أمام المسجد الكبير في ستوكهولم، للتعبير عن رأينا حيال القرآن، سنمزّق المصحف ونحرقه".

واستدعت الشرطة السويدية تعزيزات أمنية من جميع أنحاء البلاد وذلك للتعامل مع أي اضطرابات تنتج عن إحراق المصحف مؤكدة في إعلانها أنه من المتوقع أن يشارك شخصين في هذا الحدث.

وأكدت الشرطة السويدية، أن هذا التصريح تم منحه لشخص بعد رفضه سابقا، وذلك بناءً على طلبه لحرق القرآن خارج السفارة العراقية في ستوكهولم، وذلك قبل أن يأتي ويتوجه إلى المحكمة الإدارية ثم إلى محكمة الاستئناف بعد ذلك.

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