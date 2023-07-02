حبس مُسجل خطر مُتهم بالإتجار في المُخدرات

قررت النيابة العامة بالقاهرة حبس مسجل خطر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، واعترف المتهم أمام رجال المباحث، عقب القبض عليه، بالإتجار بالمضبوطات.

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وقال إنه كان يستعد لترويجها بين عملائه، مستخدما دراجة بخارية ضبطت بحوزته.

واعترف المتهم بحيازة بندقية خرطوش لاستخدامها في الدفاع عن نفسه، خلال ترويج بضاعته، وأرشد عن مصدر الحصول على المواد المخدرة والسلاح.

وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، إلى تورط مسجل خطر في الاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه في منطقة عين شمس، وبحوزته (كميه من مخدرى "الهيروين والحشيش" – عدد من الأقراص المخدرة - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالى - ميزان حساس - هاتف محمول - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملكه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

حبس عاطلين بحوزتهما هيروين في حملة أمنية

وفي سياقٍ مُتصل، أمرت النيابة العامة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بحيازة 20 كيلو من مخدر الهيروين، وطبنجة صوت، في منطقة المرج بالقاهرة، وتم التحفظ على المضبوطات.

واعترف المتهمان أنهما يستخدمان سيارة في التنقل بين عملائهما، وتوصيل المواد المخدرة لهم، وأشارا إلى أنهما تحصلا على المضبوطات من عاطل كشفا عن هويته لرجال المباحث.

وردت معلومات لأجهزة الأمن بالقاهرة، تفيد تورط عاطلين في الاتجار بالمواد المخدرة، واستعدادهما لترويج كمية كبيرة من الهيروين بين عملائهما.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهما، حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما (عدد 80 أسطوانة من مخدر الهيروين وزنت 20 كيلو جرام - طبنجة صوت والخزينة الخاصة بها بداخلها 15 طلقة لذات العيار- مبلغ مالى - 3 هواتف محمول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأحيلا إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتشن أجهزة وزارة الداخلية حملات مُكبرة يومياً بشكلٍ مُكثف من أجل ضبط المُجرمين والخارجين عن القانون والمُخالفين من أجل تحقيق الأمن والأمان في المجتمع الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.