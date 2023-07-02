مباريات يحتاجها الأهلي لحسم الدوري.. فيديو

قال الناقد الرياضي عمر عماد، إن الأهلي بشكل كبير قد حسم لقب الدوري، موضحًا أن فيوتشر فقد حماسه وفرصه في المنافسة مما سيسهل مهمة المارد الأحمر في مباراة اليوم التي من المقرر أن تقام الساعة الثامنة والنصف.

وأضاف أن الأهلي يملك عددا كبيرا من اللاعبين المتميزين مثل بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد هاني، ما يجعل مهمة التغلب عليه شبه مستحيلة.

وأكد أن إصابة جناح الزمالك الأيسر مصطفى شلبي ستؤثر على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 13 يوليو، مضيفًا أن الأهلي في الوقت الحالي من الصعب جداً الوقوف أمامه أو التغلب عليه، ولكن مباراة القمة دائما ما يكون لها حسابات أخرى ولا يمكن التنبؤ بنتيجتها.

3 مبارايات لحسم الأهلي لقب الدوري الممتاز

الأهلي يتصدرترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة ويفصله نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتاج الأهلي للفوز في ثلاث مباريات فقط من مجموع مبارياته المتبقية في الموسم الحالي بالمسابقة ليستعيد درع الدوري المصري الغائب في آخر موسمين.

مباريات الأهلي الثلاثة المقبلة ستكون أمام فيوتشر مساء اليوم الأحد ثم يواجه الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، ثم يخرج لملاقاة الاتحاد السكندري يوم السبت الموافق 8 يوليو على استاد برج العرب.

ويقدم الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر أداءً استثنائيًا في الموسم الحالي كلل بالتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر وكأس السوبر المصري مرتين.

مارسيل كولر لم يتلق أي خسارة في الدوري المصري هذا الموسم حيث خاض الأهلي 26 مباراة حقق خلالهم 21 فوزا وتعادل في خمس لقاءات.

قائمة المستبعدين من قائمة الأهلي أمام فيوتشر

واستقر كولر على استبعاد 10 لاعبين من قائمة الأهلي المستدعاة لمواجهة فيوتشر في الدوري المصري وتضم قائمة المستبعدين من قائمة الأهلي كل من " محمود متولي، شادي حسين ،برونو سافيو ، حمدي فتحي ، ايمن اشرف ، عمرو السولية ، أحمد نبيل كوكا ، رافت خليل، حمزة علاء، أكرم توفيق ، كريم فؤاد".

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” على قناة “TeN”، اليوم الأحد.