تباين في آراء طلاب الشرقية حول امتحاني التاريخ والفيزياء

تباينت آراء طلاب الشهادة الثانوية بمحافظة الشرقية حول مستوى امتحان مادتي التاريخ والفيزياء، والذي تم أدائهما اليوم الأحد في 158 لجنة امتحانية على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتأمينية كافة حفاظاً على سلامة الطلاب والهيئة الامتحانية.

امتحاني التاريخ والفيزياء كانا في مستوى الطالب المتوسط

وأعرب عدد من الطلاب عن مدى ارتياحهم ورضاهم على مستوى الامتحاني، مؤكدين أن امتحاني التاريخ والفيزياء كانا في مستوى الطالب المتوسط، وجاءا بشكل مباشر، فيما أعرب عدد آخر عن أن امتحاني التاريخ والفيزياء كانا يحتاجان إلى وقت اضافي حتى يتمكنوا من الإجابة على الأسئلة كلها، وأن هناك أسئلة كانت تستهدف الطالب الممتاز الذي يحتاج إلى تركيز للوصول إلى الإجابة الصحيحة النموذجية.

وادى نحو 54 ألفا و 279 طالب وطالبة بالشهادة الثانوية العامة بالشرقية، في التاسعة من صباح اليوم الأحد، الامتحان في مادتي الفيزياء للقسم العلمي، والتاريخ لطلاب القسم الأدبي.

وأكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن جميع اللجان مؤهلة لإستقبال الطلاب الشهادة الثانوية، لافتا أنه تم تشكيل لجان للمرور على المدارس تحت إشراف مديرو عموم الإدارات التعليمية، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة، فضلا عن التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان، وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة، ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت .

وشدد وكيل أول الوزارة، بأهمية الإلتزام بجميع القواعد واللوائح، والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والانضباط والنظام داخل اللجان، وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتاب الدوري لوزير التربية والتعليم، مؤكدا توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ علي النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، قام اليوم الأحد، بزيارة مفاجئة لمحافظة مطروح لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الاول بمختلف لجان المحافظة.

وكان فى استقبال الوزير، بمقر المحافظة، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعمرو شحاته مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

واستهل الدكتور رضا حجازي الزيارة بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية، لمتابعة سير الامتحانات اليوم، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.