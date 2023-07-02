مزايا انضمام الحوض العائم الجديد لترسانة بورسعيد البحرية

بتعاول مصري كوري

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن وصول الحوض العائم من كوريا الجنوبية إلى ترسانة بورسعيد البحرية، والذي يعد أحدث حوض موجود بالعالم كله واستغرق تصنيعه حوالي سنتين بالتعاون بين مصر وكوريا الجونبية.

وأشار ربيع، في تصريحات تليفزيونية، إلى أن قناة السويس عالمية وليست مصرية فقط لذا تم عمل تنظيم لحركة الملاحة عند دخول الحوض العائم حتى لا تتعطل حركة الملاحة، لأن عبور الأحواض والحفارات تحتاج لتنظيم، وتوقف بعض السفن لمدة ساعتين وثلاثة، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على تنويع مصادر التعاون مع كل دول العالم من أجل الحصول على أفضل الأشياء التي تصنعها كل دولة وضمها للعمل بقناة السويس وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التطوير المستمر.

توجيهات الرئيس السيسي

وشدد رئيس هيئة قناة السويس، على أن الهيئة تنوع مصادر الصناعة والتعاون من أجل زيادة قدرات قناة السويس، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع العمل فيها يوميا مع مد الهيئة بجميه المعدات اللازمة قائلًا "كنت بقول للرئيس عاوز أعمل أربع كراكات كبار 90 طن مع القطاع الخاص قالي خليهم 10 عشان القدرات تكون عندك أكثر من اللي محتاجه".

مزايا الحوض العائم

ولفت ربيع إلى أن قناة السويس نجحت في تخفيض زمن العبور للعبارات لـ 50 %، موضحا أن أهم استراتيجية لقناة السويس لتحسين الدخل هي تطوير القدرات والإمكانيات، والحوض العائم أحد مصادر تنويع الدخل للقناة، موضحًا أنه بوصول الحوض العائم إلى ترسانة بورسعيد البحرية سيتم العمل على تثبيت الحوض فى موقعه استعدادا لدخوله الخدمة وذلك من خلال مجموعة عمل مشتركة من إدارة الترسانات والإدارة الهندسية بالهيئة وبالتعاون مع شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، وخبراء من الترسانة الكورية.

وتجدر الإشارة إلى أن الحوض العائم الجديد يعد الإضافة الأحدث لترسانة بورسعيد البحرية التى تضم ثلاثة أحواض عائمة أخرى تستخدم فى صيانة وإصلاح السفن والوحدات البحرية التابعة للهيئة بحمولات تتراوح بين ٥ آلاف و٢٥ ألف طن، لافتا إلى أنه سيتيح إضافة قدرات جديدة فى مجال إصلاح وصيانة السفن الكبيرة العابرة للقناة والوحدات البحرية الكبيرة التابعة للهيئة مثل الكراكات العملاقة حيث تتناسب أبعادها مع أبعاد الحوض العائم الجديد الذى يبلغ طوله الكلى ٢٦٠ مترا، وعرضه ٦٢ مترا، وغاطسه يصل إلى ١٨ مترا بحمولة ٣٥ ألف طن.