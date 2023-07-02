وفاة نقاش على يد شقيقين في الشرقية

توفي نقاش متأثرا بإصابته بـ طعنة نافذة بالجسد إثر تعدى شقيقين عليه بسلاح أبيض، على خلفية خلاف بينهم في مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية.

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البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى بوصول "عمرو م م" 16 سنة نقاش مقيم كفر حافظ نطاق مركز شرطة أبوحماد، جثمان هامد، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية، أثناء قيام المجنى عليه بمطالبة شقيقين بإعطائه باقى مستحقاته المالية من أعمال النقاشة لديهما حدثت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة انتهت بمقتل النقاش بسلاح أبيض سكين.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد من ضبط الشقيقين وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 10286 إداري مركز أبو حماد لسنة 2023، وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة الأحرار التعليمى، وانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

إصابة شخصين بعيارت نارية غادرة بالشرقية

وفي سياقٍ مُتصل، أصيب عامل بشركة مياه وقهوجى بطلقات نارية بالظهر، إثر تعدى عامل عليهما لخلافات مالية بينهما بنطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقلهما إلى مستشفى منيا القمح لتلقى الإسعافات الاولية.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول، كل من "عبد الله ع س" 39 سنة عامل بمقهي، مصابا بطلق نارى بالظهر، و" هانى ف " 35 سنة عامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، مصابا بطلق نارى بالظهر، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما والعلاج اللازم.

وتبين من التحريات والفحص وسؤال المصابين اتهما "محمود م " 33 عامل ومقيم بندر منيا القمح، بالتعدى عليهما بسبب خلافات مالية، تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بمنيا القمح، التى أمرت بالاستعلام عن التقارير الطبية للمجنى عليهما وحبس المتهم أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها من أجل ضبط المجرمين في كافة مُحافظات الجمهورية، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.