وفاة شخص داخل حظيرة بعد سقوط عرق خشبي عليه

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بكسر بالفقرات القطنية، جراء سقوط عرق خشبي عليه أثناء تواجده داخل حظيرة المواشي خاصته بقرية قرنفيل دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

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وعلى الفور، جرى نقل الشخص لمستشفى بنها الجامعي لتقديم العلاج، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستدعاء أهلية المتوفي لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، باستقبال شخص مصاب بكسر بالفقرات القطنية، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، وجرى التحفظ على الجثة.

على افور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "مختار ك م"، 52 سنة، مزارع، إثر إصابته بكسر بالفقرات القطنية، وذلك أثناء تواجده داخل حظيرة المواشي خاصته بقرية قرنفيل التابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية، جراء سقوط عرق خشبي داخل الحظيرة عليه، ما تسبب في حدوث إصابته.

جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي لمحاولة إسعافه إلا أنه توفي أثناء تقديم العلاج، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.

ضبط عنصر إجرامي مُتهم بالإتجار في المُخدرات

وفي سياقٍ مُتصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش"، وسلاح ناري وذخائر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد بورود تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط "ط م ط"، 30 سنة، عاطل، مقيم دائرة القسم، وبحوزته ما يقرب من كيلو ونصف من مخدر الحشيش، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، وذخائر تستعمل على نفس السلاح، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.