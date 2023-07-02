إصابة 13 شخصا في حادث سير بالبحيرة

تعرض ١٣ شخصاً للإصابة نتيجة حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري ملاكي على الطريق الصحرواي السريع بنطاق مركز شرطة وادى النطرون في محافظة البحيرة.

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كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطاراً من مركز شرطة وادي النطرون، بوصول ١٣ مصابا إلى استقبال مستشفي وادي النطرون التخصصي.

وتبين من الانتقال والفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري ملاكي عند الكيلو ١٨٢، اتجاه الإسكندرية.

وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا، بينهم ٤ أطفال، بكدمات وسحجات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفي وادي النطرون التخصصي.

البحيرة تشهد عدداً من حوادث الطرق

وفي سياقٍ مُتصل، تعرض 4 أشخاص للإصابة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ربع نقل بالكيلو 37 اتجاه العلمين، بنطاق دائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد، 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة، جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة بنطاق دائرة شرطة المركز، وتحرر المحضر اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد علي عمار، 34 سنة، أشرف ممدوح غانم، 32 سنة، عبدالعزيز سعيد مبروك، 39 سنة، إبراهيم السيد عبدالوهاب، 33 سنة، جميعهم مصابين بجروح متفاوتة، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون، وتولت النيابة التحقيق في الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وفي التاسع من يونيو الماضي، تعرض 4 أشخاص للإصابة بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر تصادم سيارة ميكروباص وتوكتوك بمركز دمنهور بالبحيرة.

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وتوكتوك بطريق دمنهور - دسوق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بدمنهور لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وشهدت المُحافظة أيضاً مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة. وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم اثر حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى - الضبعة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.