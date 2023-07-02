روبوت يقود أوركسترا يرعب الموسيقيين.. فيديو

علق الناقد الموسيقي محمود فوزي، على قيادة أول روبوت لحفل الأوركسترا الوطني في كوريا الجنوبية، وقال إنه لم يتفاجأ بهذا الأمر، إذ إنه كان يعلم منذ فترة بأن هذا الأمر سيحدث، كما سيحدث نوع من التطور الذي قد يؤدي إلى حالة من البلبلة في تطور الحالة الموسيقية.

وأضاف أن مشهد قيادة روبوت للأوركسترا في كوريا يعتبر مرعبا في صناعة الموسيقى، مضيفًا: “نحن نتحدث عن التخلي تماما عن العنصر البشري في قيادة الأوركسترا”.

وأوضح أن الأمر يعتمد على إدخال البيانات، والـ"روبوت" ليس أمامه نوتة موسيقية، ولكن جرى إدخال النوتة الموسيقية إليه عبر البيانات، فقرر منح إشارات معينة جرت برمجته عليها، متابع: "نحن أمام حالة من البرمجة التامة التي تخلو تماما من الإبداع الإنساني".

كيفية عمل روبوت الأوركسترا

وأكد أن في هذه الاوركسترا تكون عين العازف على يد قائد الأوركسترا، والمايسترو لا يقرأ النوتة الموسيقية لكنه مبرمج حتى يتحرك بشكل معين، ومن ثم، فإنها تخلو من الحس الإنساني، والمرعب هو أن تدخل الذكاء الاصطناعي سيكون كبيرا خلال الفترة المقبلة في صناعة الموسيقى.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد.