شهدت أسعار العملات اليوم الأحد، حالة من الاستقرار، مقابل الجنيه المصري، بالتزامن مع سادس أيام العطلة الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي التي تستغرق 7 أيام بمناسبة عيد الأضحي المبارك وذكرى 30 يونيو.

اسعار العملات

وننشر أسعار العملات بحسب اللبيان الصادرعن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية ومواقع البنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.65 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.19 جنيه للشراء، و 39.33 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.33 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.74 جنيه للشراء، و 39.17 للبيع

بنك مصر: 38.74 جنيه للشراء، و 39.02 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 39.08 جنيه للشراء، و 39.32 للبيع.

بنك بلوم مصر: 39.19 جنيه للشراء، و 39.43 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.32 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع.

بنك مصر: 33.32 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 33.48 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.

بنك بلوم مصر: 33.59 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع، وفق أسعار

العملات

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.33 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.

بنك مصر: 100.01 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك بلوم مصر: 8.36 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار

العملات