انخفاض جديد في أسعار الذهب.. مفاجأة بـ عيار 21

انخفضت أسعار المشغولات الذهبية في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأحد 2 يوليو، بعد استقرار دام لعدة أيام بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

وترصد "بوابة الوفد" في سياق السطور التالية أسعار المشغولات الذهبية في محلات الصاغة:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 وهو الأكثر رواجًا في دول الخليج بيع 2,571 شراء 2,594 جنيهًا للجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 21

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في مصر بيع 2,250 شراء 2,270 جنيهًا للجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 وهو الأقل تداولًا ليسجل بيع 1,929 شراء 1,946 جنيهًا للجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 14

هبط سعر جرام الذهب عيار 14 ليسجل بيع 1,500 شراء 1,513 جنيهًا للجرام الواحد.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب ليسجل بيع 18,000 شراء 18,160.

سعر الأونصة

سجلت الاونصة اليوم في بداية التعاملات بيع 79,971 شراء 80,682 جنيهًا.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1919 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات يوم الجمعة (آخر تعاملات الأسبوع)، بارتفاع 11.15 دولار بنسبة 0.58% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.