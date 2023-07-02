سفينة إنقاذ تصل قناة السويس قريبًا.. فيديو

علق الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على وصول الحوض العائم “فخر القناة” إلى مصر وانضمامه إلى ترسانة بورسعيد البحرية.

وقال إن قناة السويس تشهد بناء 3 قاطرات بالتعاون مع شركة صينية، موضحًا: "مش بنبطل تطوير، ونتعاون مع مختلف دول العالم".

وأضاف أن مصر تتعاون مع الصين في 6 قاطرات وكوريا الجنوبية في الحوض العائم، لافتًا إلى أن هناك تعاون مع اليابان من أجل شراء سفينة إنقاذ تصل إلى مصر قريبا، ونتعاون مع القطاع الخاص لبناء 10 قاطرات.

قناة السويس: بناء 10 قاطرات مع القطاع الخاص

وتابع: "ننوع مصادر التعاون مع العالم كله بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أكد وجود قدرات عالية جدا في قناة السويس لأنها قناة عالمية، وطلبنا بناء 10 قاطرات بالتعاون مع القطاع الخاص، بتوجيهات الرئيس السيسي بعدما طلبنا بناء 4 قاطرات في البداية".

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، وصول الحوض العائم "فخر القناة" إلى ترسانة بورسعيد البحرية، بعد نجاح عملية عبوره المجرى الملاحي ضمن قافلة الجنوب، حيث جرى سحبه بواسطة القاطرة POSH HAWK في رحلته من ترسانة SANG SANGIN بكوريا الجنوبية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الحوض العائم "فخر القناة" يعتبر نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية الكبيرة، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الهيئة لتنويع مصادر الدخل عبر تقديم خدمات إضافية للسفن العابرة للقناة، وتحسين منظومة الإصلاحات الخارجية، واستغلال الموقع المتميز لترسانة بورسعيد البحرية في مدخل القناة الشمالي. ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير ورفع قدرات الهيئة.

وأضاف أن الحوض العائم الجديد يعد الإضافة الأحدث لترسانة بورسعيد البحرية، التي تضم ثلاثة أحواض عائمة أخرى تستخدم في صيانة وإصلاح السفن والوحدات البحرية التابعة للهيئة، ويتيح إضافة قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن الكبيرة العابرة للقناة، والوحدات البحرية الكبيرة التابعة للهيئة، مثل الكراكات العملاقة. ويبلغ طول الحوض العائم الجديد الكلي 260 مترا، وعرضه 62 مترا، وغاطسه يصل إلى 18 مترا، ويتسع لحمولة 35 ألف طن.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد.