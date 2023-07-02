ECMA تواصل سلسلة برامجها التدريبية بدورة مديرى الحسابات ومنفذى عمليات التداول

19 مادة تدريبية للبرنامج

أطلقت الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA مؤخرًا البرنامج التدريبى المتكامل الـ«21» للسماسرة بالبورصة المصرية للشهادة المهنية لمديرى الحسابات ومنفذى عمليات التداول الــــECEB-ECMACertified Equity Broker.

يشمل البرنامج 19 مادة تدريبية موزعة على 29 محاضرة تدريبية ،حيث أنه كل من يجتاز الاختبارات التأهيلية فى نهاية البرنامج يحصل على الشهادة المهنية الـECEB، كما يتم ترشيحة للبورصة للإلتحاق بالدورة تطبيقية لنظم التداول X-Stream.

قال محمد رضا المدير التنفيذى للجمعية إن البرنامج يعد استمراراً للقيمة المضافة لأسواق المال التى حققتها إيكما ECMAخلال الثلاث سنوات الماضية بإطلاق أكثر من ثلاث عشرة شهادة مهنية متخصصة مصنفة ومعتمدة لتصبح برامجها تغطى كافة الوظائف والقطاعات التى تعمل فى أسواق المال وقطاعات الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية والتى تم تأهيل مهنياً أكثر من ثلاثة آلاف من الكوادر المهنية بأسواق المال والبنوك.

أضاف أن الجمعية حريصة على تقديم الأفضل والتطور الدائم بذات معدلات الأداء الاستثنائية فى قطاع تدريب وتأهيل الكوادر المهنية فى قطاعات الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية منذ عام 2020 من خلال محاضرين الأعلى تصنيفاً فى قطاع الخدمات المالية تجاوز عددهم المائة محاضر من كافة الجهات والهيئات ومن كبار التنفيذين فى أسواق المال ومادة علمية شاملة ضمت أكثر من سبعين مادة تدريبية تعد وفقاً لأحدث الأساليب التدريبة والتأهيلية.

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محمد رضا المدير التنفيذى