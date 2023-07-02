إخطار اللجنة التأسيسية لاتحاد الأوراق المالية بالبدء فى إجراءات الترشح لانتخابات الاتحاد

13 عضوًا بالاتحاد

تلقت اللجنة التأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية أخطارا من الرقابة المالية بالبدء فى إجراءات الترشح لمجلس عضوية الاتحاد تمهيدا لإجراء الانتخابات خلال الأسابيع القليلة القادمة.

يصل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بموجب التعديلات الأخيرة على النظام الأساسى لعدد 13 عضواً يمثلون كافة الأنشطة العاملة فى سوق الأوراق المالية، موزعين بواقع 3 أعضاء عن نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، 3 أعضاء عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقى الأنشطة الأخرى، 2 ممثلين عن نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية، 2 ممثلين عن نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وأمناء الحفظ على أن يكون أحدهما عن نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، 3 أعضاء من المستقلين من ذوى الخبرة، مع مراعاة أنه وفى جميع الأحوال لا تقل نسبة تمثيل المرأة فى مجلس إدارة الاتحاد عن عضوتين.

أتاحت التعديلات الجديدة على النظام الأساسى للاتحاد بأن تقوم كل فئة بالتصويت والاختيار من بين المرشحين الممثلين للفئة التى تنتمى إليها، وذلك بدلاً من أن يقوم كل الأعضاء بالتصويت والاختيار من بين مرشحى كافة الفئات، مع ضمان تحقق التمثيل النسائى فى المجلس بعضوتين.

تضمن القرار إضافة شرط جديد لشروط الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد يقضى بألا يكون عضواً بمجلس إدارة الهيئة أو إحدى البورصات المصرية، أو عضو غير تنفيذى بمجلس إدارة إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى أو صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية أو لجنة صندوق ضمان التسويات... ويعد سليمان نظمى العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة فى الأوراق المالية واحد من أعضاء اللجنة التأسيسية.