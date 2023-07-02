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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يُهنئ المنتخب الأوليمبي ويحفزه للصعود لأولمبياد باريس 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

 حرص وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، على تهنئة بعثة المنتخب الأوليمبي، عقب فوزه بهدفين نظيفين أمام منتخب الجابون والصعود لنصف نهائي أمم أفريقيا .

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 وخلال الإاتصال الهاتفي، قدم وزير الشباب والرياضة، التهنئة لبعثة منتخبنا الأوليمبي، قائلًا:  "مبروك لمصر وإن شاء الله تكمل على خير، المهمة ليست سهلة، ولكنكم بحجمها، وكلنا وراؤكم من أجل التأهل لأوليمبياد باريس وإسعاد الشعب المصري".


وطالب الوزير الجماهير المصرية بمؤازرة المنتخب الأوليمبي في مباراته المقبلة أمام منتخب غينيا والتأهل لأوليمبياد باريس 2024.


 ويواجه المنتخب الأوليمبي من أجل أوليمبياد باريس ونهائي كأس الأمم الأفريقية للشباب، منتخب غينيا الثلاثاء المقبل، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علي ملعب طنجة بالمغرب.

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