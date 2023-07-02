طلاب الشهادة الثانوية بالشرقية يؤدون امتحانات الفيزياء والتاريخ

بدأ نحو 54 ألفا و 279 طالب وطالبة بالشهادة الثانوية العامة بالشرقية، في التاسعة من صباح اليوم الأحد، الامتحان في مادتي الفيزياء للقسم العلمي، والتاريخ لطلاب القسم الأدبي، موزعين على 158 لجنة إمتحانية على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والأمنية حفاظاً على سلامة الطلاب، والهيئة المشرفة على الامتحانات.

جميع اللجان مؤهلة لإستقبال الطلاب الشهادة الثانوية، وتم تشكيل لجان للمرور على المدارس

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن جميع اللجان مؤهلة لإستقبال الطلاب الشهادة الثانوية، لافتا أنه تم تشكيل لجان للمرور على المدارس تحت إشراف مديرو عموم الإدارات التعليمية، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة، فضلا عن التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان، وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة، ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت .

وشدد وكيل أول الوزارة، على الإلتزام بجميع القواعد واللوائح، والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والانضباط والنظام داخل اللجان، وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتاب الدوري لوزير التربية والتعليم، مؤكدا توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ علي النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.