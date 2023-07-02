خطوة واحدة تفصل الأهلي السعودي عن ضم فيرمينو

أصبح نادي الأهلي السعودي على بعد خطوة واحدة من حسم صفقة النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، وذلك ضمن خطة القلعة الخضراء لدعم صفوفها خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير لها اليوم: " تم الاتفاق على معظم بنود العقد مع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، تبقى فقط بعض الإجراءات البسيطة التي يتم مناقشتها بين الطرفين ".

وأضافت الصحيفة في تقريرها: " يتواجد اللاعب الآن في أجازة، ومن المقرر أن يخضع اللاعب البرازيلي الدولي لفحوصات طبية خلال الأيام القليلة القادمة قبل التوقيع الرسمي على العقود ".

رسميًا.. البرتغالي خيسوس مدربًا للهلال السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع المدرب البرتغالي خورخي خيسوس لتولي مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الأول خلال الفترة المقبلة وبعد رحيل الأرجنتيني رامون دياز.

يذكر أن خيسوس كان مدربًا للهلال في عام 2019 وحقق نتائج خرافية مع الفريق الأزرق قبل أن يغادر بعد عام واحد من توليه الفريق.

فترة جيسوس الأولى مع الهلال 2019 :

قاد المدرب البرتغالي الفريق في 49 مباراة بجميع المسابقات وحقق خلالها الفوز في 25 مباراة وتعادل في 20 مباراة، بينما تعرض لهزيمة وحيدة فقط طوال تلك المدة.

نجح الفريق تحت قيادة خيسوس في تسجيل 64 هدفًا بينما استقبلت شباكه 21 هدفًا، وكان الزعيم متصدرًا للدوري وحقق بطولة السوبر السعودي.

ونجح خيسوس في التأهل بالهلال إلى ربع نهائي بطولة كأس الملك كما تأهل لربع نهائي البطولة العربية، وحقق الهلال تحت قيادته أقوى انطلاقة بتاريخ دوري المُحترفين بتحقيق 9 انتصارات متتالية.