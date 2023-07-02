محمود صابر: منتخب مصر يحترم الجميع وهدفنا نهائي أفريقيا

علق محمود صابر لاعب منتخب مصر الأولمبي على صعود الفراعنة إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وساهم محمود صابر في صعود مصر إلى نصف النهائي بتسجيله الهدف الأول ضد الجابون في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وأرجع نجم نادي بيراميدز التأهل لنصف النهائي لكون المنتخب المصري يحترم جميع المنتخبات المشاركة في البطولات، مشيرًا أن الهدف الأساسي هو التأهل إلى نهائي أفريقيا وحسم اللقب.

وعن ربط البعض بين طريقة لعبه مع عبدالله السعيد أكد محمود صابر أن عبدالله السعيد قائده ويتعلم منه الكثير داخل الملعب وخارجه معربًا عن سعادته بوجود شبه في طريقة اللعب.

وحصل محمود صابر على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد أن ساهم في فوز مصر على الجابون بهدفين دون رد.

ضرب منتخب مصر للشباب موعدا مع نظيره الغيني في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاما، بعدما تصدر مجموعته.

منتخب مصر حقق فوزين على مالي والجابون وتعادل مع النيجير ليجمع سبع نقاط تصدر بهم المجموعة الثانية ليحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب

منتخب مصر يواجه غينيا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 من شهر يوليو الحالي في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة.

ويتقابل منتخب المغرب مستضيف البطولة القارية مع نظيره المالي في الموعد ذاته، على أن يتقابل الفائزان من المباراتين في نهائي البطولة لحسم لقب أفريقيا وبطاقة العبور إلى أولمبياد باريس 2024.

رفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة السابعة ليعزز صدارته لجدول ترتيب المجموعة، ويأتي المنتخب المالي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط ويتأهل الثنائي للدور المقبل بينما ودع منتخب النيجر البطولة برفقة الجابون، حيث يتواجد الأول في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويقبع الثاني في قاع الجدول بدون أي نقاط.