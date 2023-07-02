مصر تواجه غينيا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

ضرب منتخب مصر للشباب موعدا مع نظيره الغيني في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاما، بعدما تصدر مجموعته.

منتخب مصر حقق فوزين على مالي والجابون وتعادل مع النيجير ليجمع سبع نقاط تصدر بهم المجموعة الثانية ليحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب

مصر تواجه غينيا

منتخب مصر يواجه غينيا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 من شهر يوليو الحالي في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة.

ويتقابل منتخب المغرب مستضيف البطولة القارية مع نظيره المالي في الموعد ذاته، على أن يتقابل الفائزان من المباراتين في نهائي البطولة لحسم لقب أفريقيا وبطاقة العبور إلى أولمبياد باريس 2024.

مصر والجابون

ثنائية الفراعنة جاءت بتوقيع كل من محمود صابر في الدقيقة 82 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ثم أضاف أسامة فيصل الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

رفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة السابعة ليعزز صدارته لجدول ترتيب المجموعة، ويأتي المنتخب المالي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط ويتأهل الثنائي للدور المقبل بينما ودع منتخب النيجر البطولة برفقة الجابون، حيث يتواجد الأول في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويقبع الثاني في قاع الجدول بدون أي نقاط.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: محمد طارق- محمد مغربي – حسام عبدالمجيد – محمد حاتم سكر.

الوسط: محمود جهاد – أحمد نبيل كوكا – محمود صابر.

الهجوم: أحمد عاطف قطة – أسامة فيصل- إبراهيم عادل.