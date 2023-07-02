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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

عودة عمل البنوك بكامل طاقتها الثلاثاء

بوابة الوفد الإلكترونية

تعود البنوك المصرية للعمل بكامل طاقتها يوم الثلاثاء القادم 4 يوليو 2023 بعد انتهاء الإجازات الرسمية لعيد الأضحي وثورة 30 يونيو، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

 

وكان البنك المركزي، ذكر في بيان سابق، أنه بمناسبة عيد الأضحي المبارك وذكري ثورة 30 يونيو، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، حتي يوم الإثنين 3 يوليو 2023.

 

وأضاف البنك المركزى المصرى فى بيان له أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023.
 

 

 

 

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