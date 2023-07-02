ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا للشباب

اختتمت مرحلة المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاما، بفوز منتخب مصر على نظيره الجابوني بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة من البطولة المقامة في مدينة طنجة المغربية.

ثنائية الفراعنة جاءت بتوقيع كل من محمود صابر في الدقيقة 82 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ثم أضاف أسامة فيصل الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

منتخب مصر بهذه على الجابون أكد تفوقه في المجموعة الثانية حيث تصدرها بسبع نقاط من فوزين وتعادل مع النيجر التي ودعت البطولة مع الجابون، بينما رافق منتخب مالي، الفراعنة إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاما

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: محمد طارق- محمد مغربي – حسام عبدالمجيد – محمد حاتم سكر.

الوسط: محمود جهاد – أحمد نبيل كوكا – محمود صابر.

الهجوم: أحمد عاطف قطة – أسامة فيصل- إبراهيم عادل.

بهذا الانتصار رفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة السابعة ليعزز صدارته لجدول ترتيب المجموعة، ويأتي المنتخب المالي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط ويتأهل الثنائي للدور المقبل بينما ودع منتخب النيجر البطولة برفقة الجابون، حيث يتواجد الأول في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويقبع الثاني في قاع الجدول بدون أي نقاط.