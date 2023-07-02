رسميًا.. البرتغالي خيسوس مدربًا للهلال السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع المدرب البرتغالي خورخي خيسوس لتولي مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الأول خلال الفترة المقبلة وبعد رحيل الأرجنتيني رامون دياز.

يذكر أن خيسوس كان مدربًا للهلال في عام 2019 وحقق نتائج خرافية مع الفريق الأزرق قبل أن يغادر بعد عام واحد من توليه الفريق.

فترة جيسوس الأولى مع الهلال 2019 :

قاد المدرب البرتغالي الفريق في 49 مباراة بجميع المسابقات وحقق خلالها الفوز في 25 مباراة وتعادل في 20 مباراة، بينما تعرض لهزيمة وحيدة فقط طوال تلك المدة.

نجح الفريق تحت قيادة خيسوس في تسجيل 64 هدفًا بينما استقبلت شباكه 21 هدفًا، وكان الزعيم متصدرًا للدوري وحقق بطولة السوبر السعودي.

ونجح خيسوس في التأهل بالهلال إلى ربع نهائي بطولة كأس الملك كما تأهل لربع نهائي البطولة العربية، وحقق الهلال تحت قيادته أقوى انطلاقة بتاريخ دوري المُحترفين بتحقيق 9 انتصارات متتالية.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انقسامًا بين جماهير الهلال وسط مؤيد ومعارض لعودة المدرب، الذي تولي قيادة الفريق من قبل، حيث كان يتطلع البعض للتعاقد مع مدرب عالمي كبير يتناسب مع المرحلة المقبلة.

بينما يرى بعض جمهور الهلال أن المدرب يعرف قدرات الهلال جيدًا وتعامل مع الفريق من قبل، وأنه سيكون قادرًا على قيادة الكتيبة الزرقاء وتحقيق المطلوب خلال الفترة المقبلة.