زيارة ميدانية للطيار أحمد منصور بمطار مرسى مطروح الدولي

في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات للمرور على المطارات، قام اليوم بزيارة مفاجئة لمطار مرسى مطروح الدولي لمتابعة حركة تشغيل المطار أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

و خلال الزيارة قام منصور بالمرور على منطقة الاجراءات بصالات السفر و الوصول، و رافق سيادته خلال الجولة الطيار أشرف السيد مدير المطار و مديري الادارات بالمطار بالإضافة إلى رجال الجهات الأمنية.

جدير بالذكر ان مطار مرسى مطروح الدولي يشهد هذا الموسم الصيفي زيادة ملحوظة في أعداد التشغيل و إقبال كبير من وجهات أوروبية متعددة مثل إيطاليا، سلوفاكيا،صربيا و التشيك و غيرها من الوجهات التي يستقبلها المطار بانتظام على مدار الأسبوع خلال الموسم الحالي.



و من جانبه شكر منصور العاملين على الاداء و المجهود المبذول بالمطار و وجه تعليماته بضرورة تسهيل جميع الاجراءات للركاب و تقديم كافة خدمات المطار على أكمل وجه لشركات الطيران و السائحين.