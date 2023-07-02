عاجل
منتخب مصر الأولمبي يضرب الجابون بثنائية ويتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا
الأحد 02 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

زيارة ميدانية للطيار أحمد منصور بمطار مرسى مطروح الدولي

الطيار احمد منصور
الطيار احمد منصور

في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات للمرور على المطارات، قام اليوم بزيارة مفاجئة لمطار مرسى مطروح الدولي لمتابعة حركة تشغيل المطار أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

txt

اليوم الإثنين.. وصول أول رحلة طيران من أرمينيا لمطار مرسى علم

txt

مطار مرسى علم يستقبل 126 رحلة طيران الأسبوع المقبل

و خلال الزيارة قام منصور بالمرور على منطقة الاجراءات بصالات السفر و الوصول، و رافق سيادته خلال الجولة الطيار أشرف  السيد مدير المطار و مديري الادارات بالمطار بالإضافة إلى رجال الجهات الأمنية.

جدير بالذكر ان مطار مرسى مطروح الدولي يشهد هذا الموسم الصيفي زيادة ملحوظة في أعداد التشغيل و إقبال كبير من وجهات أوروبية متعددة مثل إيطاليا، سلوفاكيا،صربيا و التشيك و غيرها من الوجهات التي يستقبلها المطار بانتظام على مدار الأسبوع خلال الموسم الحالي.


و من جانبه شكر منصور العاملين على الاداء و المجهود المبذول بالمطار و وجه تعليماته بضرورة تسهيل جميع الاجراءات للركاب و تقديم كافة خدمات المطار على أكمل وجه لشركات الطيران و السائحين.

مواد متعلقة

اليوم الإثنين.. وصول أول رحلة طيران من أرمينيا لمطار مرسى علم

مطار مرسى علم يستقبل 126 رحلة طيران الأسبوع المقبل

شركة آير صربيا تُسير رحلات طيران إلى مرسى مطروح

مطار مرسى علم الدولى يستقبل 21 رحلة طيران دولية أوروبية

"الطيران المدني" يشارك في ورشة عمل بعنوان "وقود طيران مستدام"

10 رحلات طيران دولية تصل مطار مرسى علم اليوم
الجريدة الورقية