عاجل
منتخب مصر الأولمبي يضرب الجابون بثنائية ويتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا
الأحد 02 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

غزل المحلة يوجه الشكر لرضا شحاتة.. خالد عيد مديرًا فنيا

رضا شحاتة
رضا شحاتة

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل توجيه الشكر لـ رضا شحاتة المدير الفني للفريق، متمنيا له التوفيق  في المرحلة المقبلة.

txt

غزل المحلة يعاني من أجل البقاء للموسم الثالث .. صراع دائم مع الهبوط

txt

نجوم الرياضة والإعلام يشيعون جثمان والدة أسامة خليل رئيس نادى غزل المحلة

كما قرر مجلس الإدارة برئاسة أسامة خليل التعاقد مع  خالد عيد لتدريب الفريق في المباراتين المقبلتين، واختار عيد  طارق غيده في منصب المدرب العام ، ومحمد العتراوي وأشرف شيحة مدربين مساعدين، وعبد الرءوف عيد مدربا لحراس المرمى ومحمد عمر  مخطط أحمال، ووائل شكر مدير شؤون اللاعبين وصابر عيد المدير الرياضي .

مباريات المحلة المتبقية في الدوري

ويتبقى للفريق مباراتين هامتين في مسابقة الدوري الممتاز حيث يلتقي الفريق يوم 10 يوليو مع نظيره البنك الأهلي باستاد المحلة، ثم يلعب يوم 14 يوليو مع حرس الحدود باستاد المكس.

الجريدة الورقية