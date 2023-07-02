غزل المحلة يوجه الشكر لرضا شحاتة.. خالد عيد مديرًا فنيا

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل توجيه الشكر لـ رضا شحاتة المدير الفني للفريق، متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

كما قرر مجلس الإدارة برئاسة أسامة خليل التعاقد مع خالد عيد لتدريب الفريق في المباراتين المقبلتين، واختار عيد طارق غيده في منصب المدرب العام ، ومحمد العتراوي وأشرف شيحة مدربين مساعدين، وعبد الرءوف عيد مدربا لحراس المرمى ومحمد عمر مخطط أحمال، ووائل شكر مدير شؤون اللاعبين وصابر عيد المدير الرياضي .

مباريات المحلة المتبقية في الدوري

ويتبقى للفريق مباراتين هامتين في مسابقة الدوري الممتاز حيث يلتقي الفريق يوم 10 يوليو مع نظيره البنك الأهلي باستاد المحلة، ثم يلعب يوم 14 يوليو مع حرس الحدود باستاد المكس.