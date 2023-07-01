إجراءات مغادرة الحجاج للسعودية لا تتجاوز الـ 10 ثوان

أكد الرائد ناصر العتيبي، المتحدث الرسمي للجوازات، أن الحجاج بدءوا في مغادرة المملكة العربية السعودية، خلال الساعات الأخيرة، وذلك عقب الانتهاء من أداء مناسك الحج.

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مغادرة الحجاج للمملكة العربية السعودية

وأوضح متحدث الجوازات بالمملكة العربية السعودية، أن إجراءات مغادرة الحجاج إلى بلدانهم لا تتجاوز الـ 10 ثوان، يتم استقبلال الحج والتأكد من وثائق السفر التي يحملها وبالأخص جواز السفر، ومن ثم يتم تمرير جواز السفر من قبل عامل الجوزات على الماسح الضوئي للتأكد من هوية هذا الحاج.

وأشار الرائد ناصر العتيبي، أن يتم انهاء عملية مغادة الحجاج من المملكة العربية السعودية عبر المطارات من خلال مكتب الجوزات، كما أنه تم الإعلان عن جاهزية جميع المنافذ لمغادة ضيوف الرحمن بعد أداء مناسكهم، وذلك بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج من قبل الحجاج، خلال الفترة الماضية، وجاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية له عبر شاشة "الإخبارية".

فيديو | متحدث الجوازات الرائد ناصر العتيبي: إجراءات مغادرة الحجاج إلى بلدانهم لا تتجاوز الـ 10 ثوان#بسلام_آمنين #الإخبارية#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/6TCwBVz9W1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 1, 2023

يشهد موسم الحج في السعودية كل عام تدفقًا كبيرًا للحجاج من مختلف أنحاء العالم، حيث يتوافد آلاف الحجاج إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، ومع انتهاء موسم الحج، يغادر الحجاج مكة بأحاسيس من الرضا والسعادة بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالي.

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ويتمتع الحضور في مكة المكرمة خلال موسم الحج بأجواء مميزة، حيث يشعر الحجاج بالتقرب إلى الله والانصهار مع المجتمع الإسلامي العالمي، ويتم تنظيم مناسك الحج بطريقة مميزة ومنظمة، حيث يتم توزيع الحجاج على مختلف المشاعر والمناسك وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم، بما في ذلك الإقامة والطعام والنقل.

يغادر الحجاج مكة المكرمة بأحاسيس من الانتعاش والسعادة

وعندما ينتهي موسم الحج، يغادر الحجاج مكة المكرمة بأحاسيس من الانتعاش والسعادة، حيث يشعرون بالقرب من الله والتأكيد على قيم الإيمان والتضامن الإنساني، ويبقى الحجاج والمسلمون في جميع أنحاء العالم ملتزمين بالقيم والتعاليم الإسلامية، ويتواصلون مع بعضهم البعض لمشاركة الخبرات والتجارب التي جمعوها خلال موسم الحج.

وتعد هذه الروح المعنوية التي تتحلى بها الجالية الإسلامية مهمة جدًا في تعزيز الوحدة والتضامن بين الناس، وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين الثقافات والأديان.