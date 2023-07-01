خطر جديد للتدخين السلبى .. ثمانية أمراض تهدد صحة أطفالنا

اكتشف مجموعة علماء أمريكيون خطرًا جديدًا للتدخين السلبي على الأطفال، حيث اتضح أن دخان التبغ يزيد من تركيز المعادن الثقيلة في لعابهم.

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مخاطر التدخين السلبي على الأطفال

ووفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، تابع العلماء خلال دراستهم أوضاع أكثر من 1300 عائلة عند ولادة أطفالهم خلال عامي 2003 و2004، خضع منهم لهذه الدراسة 238 طفلا أعمارهم دون 7.5 أعوام، وكان الباحثون يقيسون مستوى مركب الكوتينين (Cotinine) الموجود في التبغ والمعادن الثقيلة في لعابهم.

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مخاطر التدخين السلبي على الأطفال

اكتشف الباحثون أن تأثير دخان التبغ أدى إلى ارتفاع مستوى المعادن الثقيلة في لعاب الأطفال، ذلك الارتفاع الذي أُكتشف حتى لدى الأطفال في العوائل التي يدخن الآباء فيها السجائر الإلكترونية، والمعادن الثقيلة الموجودة في دخان التبغ مثل الرصاص قد يؤدي إلى اختلال الوظائف البيولوجية وإلى مشكلات صحية وسلوكية.

وفي الوقت نفسه، يعتقد الباحثون أن اختبار اللعاب قد يكون بمثابة أداة غير جراحية لتقييم تأثير العناصر المعدنية في البيئة وفي الانتاج.

ودائمًا ما يوصي الأطباء الأمهات بضرورة إبعاد الأم لطفلها عن المدخنين قدر المستطاع، لأن التدخين السلبي يشكل خطرًا كبيرًا على صحته، ويصيبه بالعديد من الأمراض الخطيرة أبرزها: (التهاب القصبة الهوائية، والالتهاب الرئوي، والربو، وقصور وظائف الرئة، وعدوى الأذن الوسطى، وتأخر النمو البدني، وضعف القدرات العقلية، وسرطان الرئة).

كما حذر استشاري أمراض صدرية في وقت سابق النساء من التدخين خلال فترة الحمل أو الاختلاط بالمدخنين، لأن ذلك يزيد من خطر تعرض الأطفال الرضع لمتلازمة الموت المفاجئ بعد الولادة.