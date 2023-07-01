دول عديدة تسعى لزيادة التعاون مع مصرعسكريا (فيديو)

قال الفريق محمد حجازي، قائد قوات الدفاع الجوي، هناك تدريبات خاصة بالدفاع الجوي تتم بمراكز التدريب التكتيكي، وتنتهي برميات بذخيرة حية، ويحضرها مراقبين من دول عديدة،حيث أن آخر تدريب حضره مراقبين من اليونان وقبرص وباكستان والسعودية، ويتم التحضير لتدريبات مع دول أخرى في المستقبل.

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تدريبات خاصة مع الجانب الأمريكي لمواجهة الطائرات بدون طائرات

وأضاف "حجازي"، خلال لقاء الإعلامي فولي أبو السعود على قناة "تن"، مساء اليوم أنه توجد تدريبات خاصة تتميز بالخصوصية، وذلك يتم مع الجانب الأمريكي على سبيل المثال، لمواجهة الطائرات الموجهة بدون طائرات، إضافة إلى تدريب تم مع الجانب الروسي، وتدريب تم مع الجانب الباكستاني.

وأكد "حجازي" أن التدريبات المشتركة تساعد على زيادة الروابط مع الدول الشقيقة والمجاورة، وكذلك على تبادل الخبرات والمهارات، وهذا يعود للدور المصري الرائد للمستوى الإقليمي والعالمي، وتسعى كافة الدول لزيادة محاور التعاون مع مصر في كافة المجالات سواء التدريب أو التطوير أو التحديث.

