النصر السعودي يودع الثنائي الأجنبي

ودع نادي النصر السعودي الثنائي الأجنبي، البرازيلي لويس جوستافو والإسباني ألفارو جونزاليس.

النصر أعلن رحيل لويس جوستافو وألفارو جونزاليس بعد نهاية عقديهما مع الفريق.

وترك النصر عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي " لويز جوستافو.. شكرًا لك أمنياتنا لك بالتوفيق». وأضاف: «شكرا ألفارو.. نتمنى لك التوفيق».

وانضم جوستافو البالغ من العمر 35 عاما في الصيف الماضي لصفوف النصر لمدة موسم واحد قادما من فناربخشه التركي، ومثل الأصفر العاصمي في 32 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 6 أهداف وصنع 4، بينما انضم ألفارو جونزاليس «33 عاما» إلى صفوف النصر في 29 أغسطس 2022 بعقد لمدة عام، مع أفضلية التجديد موسما آخر، ومثل الأصفر في 25 مباراة، وسجل هدفا وحيداً.

يقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر برئاسة مسلي آل معمر من حسم التعاقد مع نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، في صفقة لن تكلف الفريق سوى راتب اللاعب السنوي فقط.

النصر يضم كوادرادو لاعب يوفنتوس السابق

ويهتم نادي النصر بضم اللاعب الكولومبي خوان كوادرادو جوكر فريق نادي يوفنتوس الإيطالي، واذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسمن والأيسر ووسط الملعب فضلًا عن مركزه الأساسي في الجناح.

انتهى عقد كوادرادو من يوفنتوس بنهاية شهر يونيو الماضي، ويحق للاعب التوقيع لأي فريق مجانًا في الانتقالات الجاريه، وقد أعلن اللاعب الكولومبي رحيله عن يوفنتوس أمس بعد 6 مواسم قضاها مع الفريق الإيطالي.

رونالدو يطلب التعاقد مع كوادرادو

طلب كريستيانو رونالدو التعاقد مع كوادرادو لاعب يوفنتوس وزميله السابق في البيانكونيري، وقد توافق إدارة النصر على طلب رونالدو بضم صاحب الـ 35 عام، ليكون ضمن قائمة العالمي في الموسم المقبل.

جمهور النصر ينتقد إدارة مسلي آل معمر

انتقد جمهور نادي النصر إدارة مسلي آل معمر بسبب صفقات اللاعبين أصحاب السن الكبير والاهتمامات من قبل الادارة مؤخرًا دون تحديد المدير الفني الجديد للفريق، وما هي مطالبه حتى الآن بضم لاعبين جدد من عدمه.