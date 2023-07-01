منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالشرقية تستجيب لـ 95% من الشكاوى

قال وليد عبد الحميد، مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية، إن المنظومة تتلقى شكاوي المواطنين أولاً بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء https://www.shakwa.eg أو الخط الساخن ( 16528 ) أو من خلال تطبيق في خدمتك على الموبايل لنظامي Android & IOS، والبريد الإلكترونى لمنظومة شكاوى المحافظة [email protected].

وذكر أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضى الخاص بمحافظة الشرقية 2333391– 055 (ثلاثة خطوط) ، و فاكس ( 2369134 /055 ) أو من خلال الرسائل على الفيس بوك : https://www.facebook.com/sharkiaportal.ar ويمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة ( 01270664666).

وأشار مدير البوابة الإلكترونية، إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت وتعاملت مع 76965 شكوى واستغاثة خلال الفترة من 1 / 9 /2018 م ، حتى نهاية شهر يونيو 2023 فضلاً عن التعامل مع 1638 شكوى واستغاثة خلال شهر يونيو الماضى، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى، وقنوات تلقى وتسجيل الشكاوى الأخرى.

وذكر أنه تم تمت الإستجابة لـ 1544 شكوى بنسبة 95%، وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة وفحص 94 شكوى وطلب، تمهيدًا لإتخاذ ما يلزم بشأنها.