قصور الثقافة بالبحر الأحمر تحتفل بثورة 30 يونيو .. صور

شهدت مواقع فرع ثقافة البحر الأحمر عددا من الفعاليات احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو ضمن الفعاليات المكثفة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة في هذا السياق.

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وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "ثورة 30 يونيو إرادة شعب وتصحيح مسار" تحدثت عن إرادة الشعب المصري وعزيمته في إقامة ثورة 30 يونيو، مؤكدة أن ثورة يونيو تمثل يوما خالدا في تاريخ مصر وانتصارا للهوية المصرية.

قصور الثقافة

وفي سياق متصل، نظم بيت ثقافة أم الحويطات محاضرة بعنوان "أسباب وأهداف ثورة 30 يونيو" ألقاها سعد أبو الفضل حامد مدرس لغة عربية بسفاجا وأوضح بها كيف استطاع المصريون الثورة وإحياء الدولة المصرية من جديد وإدخالها مرحلة الازدهار والنمو، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة فنيه لعمل لوحة بورق البريستول والألوان الرصاص والخشب وألوان الفلوماستر بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع المدربة فايزه أحمد رضوان.

قصور الثقافة

وجاءت الفعاليات ضمن برنامج متنوع لثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم ينفذ بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، والذي شهد أيضا عددا من الفعاليات بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى، ومنها احتفالية أقامتها مكتبة الطفل والشباب بالقصير تضمنت محاضرة بعنوان "فداء وأضحية"، ألقاها الشيخ حسن جمال الشرقاوي إمام وخطيب بإدارة أوقاف القصير، وتحدث عن حكم الأضحية ومنزلتها في الإسلام.

قصور الثقافة

كما تضمنت الاحتفالية أمسية شعرية للشاعرة هويدا سيد بعنوان "فرحة العيد".

ونفذ بيت ثقافة القصير ورشة فنية لعمل أشكال فنية متنوعة لمظاهر العيد مع مدربة الفنون التشكيلية ولاء شكري

وتم استكمال ورش تعليم الموسيقى مع المدربة سهير إبراهيم موجه المسرح

قصور الثقافة

وأقيمت ورشة حكي بعنوان"سيف العدالة"

وأعقب ذلك ورشة تعليم رسم مع المدربة أسماء صديق مدرس التربية الفنية بالقصير

كما استكمل البيت ورشة الحساب الذهني مع المدربة رشا نصر.

قصور الثقافة

واستمرارا لاحتفالات العيد قدم قصر ثقافة الشلاتين فقرة ابتهالات دينية للشيخ عبد العزيز سعيد إمام وخطيب بأوقاف الشلاتين

وعقد قصر ثقافة حلايب محاضرة بعنوان "التكنولوجيا وسلبياتها وإيجابياتها"، ألقاها محمود عاكف معلم أول علوم شرعية بمعهد فتيات حلايب الأزهري مبينا أن التكنولوجيا أحدثت ثورة كبيرة فى جميع المجالات إلا أنها لا تخلو من العيوب التي لها آثار سلبية على حياتنا.

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة