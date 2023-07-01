إحالة أوراق مدرب وطالب إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض فتاة

أمر المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية بإحالة مدرب لياقة بدنية وطالب إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بخطف فتاة وهتك عرضها وتصويرها عارية وسرقة أموالها.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين خطفا المجني عليها وذلك بالتحايل عليها ليتمكنو منها مبعدينها عن ذويها ليتمكنو من هتك عرضها وقامو بتصويها صور رغماً عنها ونتهكين بذلك خصوصيتها؛ وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 168 العشرين الأولى والثانية من قانون العقوبات.

كما سرقا مشغولتها الذهيبة ومبلغ مالي قدره ألف جنيه مملوكة للمجني عليها وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن التقطا صورا عارية لها لإكراهها على التخلي عن ممتلكاتها، فبثا الرعب في نفسها وتمكنا بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات.

كما تم تصوير المجني عليها فيديو وصور أخرى غير رضائها باستخدام جهاز موبايل "ماركة سامسونج"،وتم العثور على الفيديوهات والصور المصوره على الهاتف، كما إعترفا بإرتكاب الجريمة البشعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق منفصل، تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تكثيف جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص مشنوقا على شجرة بطريق عزبة الست التابعة لقرية شبرا بابل مركز المحلة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

بدأت تفاصيل الحادث بتلقي الأجهزة الأمنية، بلاغا بالعثور على جثة شخص مشنوقا على شجرة بطريق عزبة الست مركز امحلة.

وعلى الفور إنتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص الأولي جثة شخص يدعى " ر.ع.م" 55 سنة مقيم شبرا بابل مركز المحلة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة لحين إستخراج تصريف بالدفن.

وتكثف إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

بينما أمرت جهات التحقيق حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، بعد ضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين والآيس والكوكايين وسلاح ناري في المطرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،5 كيلو جرام وكميات مختلفة من المواد المخدرة "حشيش، الآيس، الكوكايين" وطبنجة صوت وسلاح أبيض ومبلغ مالي و2 هاتف محمول وميزان حساس.

وتم تحرير محضرًا بالواقعة، واقتياد المتهم إلى قسم الشرطة، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم عرضه على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، حيث أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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