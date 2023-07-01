محافظ الشرقية يوجه بسرعة الإنتهاء من اعمال الرصف والتطوير بأبو كبير

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف المراكز والمدن والأحياء، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة اليوم السبت بمدينة أبو كبير لمتابعة النوبتجيات المكلفة بأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

وسيراً على الأقدام، تفقد المحافظ شارعي مصطفي كامل وعبد العزيز علي، ليصدر تعليماته لـرئيس مركز ومدينة أبو كبير عبادة محمد عبادة، باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية، لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المارة ، والزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم، وعدم التعدي على حرم الطريق، واتخاذ اللازم قانوناً حيال المخالفين.

وتوجه المحافظ لتفقد منطقة سوق السمك والتي تشهد أعمال رصف وتطوير، مشدداً على رئيس المركز برفع كافة الإشغالات بالمنطقة لتهيئة الأجواء المناسبة أمام الشركة المنفذة للإنتهاء من تنفيذ الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد ، قائلاً أن المحافظة قامت بوضع خطة لإعادة رفع كفاءة الشوارع الجانبية والضيقة ورصفها ببلاط الإنترلوك، لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية لها، وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

انتقل محافظ الشرقية لمتابعة تنفيذ أعمال الرصف الجارية بشارع القفاصين، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من كشط طبقة الأسفلت المعيبة ووضع طبقات الأساس تمهيدا ًلأعمال الرصف، وتهيئة الشارع أمام حركة السيارات، والمارة، ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

التقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين وتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة، موجهاً رئيس المدينة بفحصها وحلها فوراً في إطار الإمكانات المتاحة مقدماً لهم التهنئة بمناسبة عيد الاضحي المبارك داعياً المولي عزوجل أن يعيده علينا وعلى مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة ليلاً ونهاراً لمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لمتابعة تنفيذ تعليماته الصادرة بالإهتمام بتكثيف حملات النظافة وأعمال التجميل، ورفع الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.