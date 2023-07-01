مبابي يوجه رسالة للشعب الفرنسي بعد مقتل الشاب العربي

علق نجم باريس سان جرمان، كيليان مبابي، على الأحداث التي اندلعت في فرنسا بعد مقتل الشاب الجزائري على يد أحد رجال الشرطة، قائلا :" العنف لا يحل شيئا ".

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وقال مبابي، عبر حسابه على تويتر، "بادئ ذي بدء فإن قلوبنا تتجه إليه وإلى أسرته الذين نقدم لهم خالص تعازينا" مضيفا، أنه من الواضح أننا لا نستطيع أن نظل غير واعين بالظروف التي حدثت فيها هذه الوفاة غير المقبولة".

وأوضح، أنه منذ هذا الحدث المأساوي، نشهد تعبيرا عن الغضب الشعبي الذي نفهم جوهره، لكن لا يمكننا تأييد شكله، وبالنسبة للكثيرين منا من أحياء الطبقة العاملة، هذه المشاعر من الألم والحزن نشاركها أيضا.

وأكد مبابي، أن العنف لا يحل شيئا، حتى عندما ينقلب بلا كلل ضد أولئك الذين يعبرون عنه وعائلاتهم وأحبائهم وجيرانهم.

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ولفت في حديثه للمحتجين، إلى إن ممتلكاتك التي تدمرها، وأحياؤك ومدنك في سياق التوتر الشديد هذا، لا يمكننا أن نظل صامتين وضميرنا المدني يشجعنا على الدعوة إلى التهدئة والوعي والمساءلة".

واندلعت أعمال الشغب، في كثير من الأحياء الشعبية في البلاد، ليل الجمعة ، وأوقفت الشرطة الفرنسية 994 شخصاً في أرجاء البلاد، على ما أفادت الوزارة، وأوضحت، في حصيلة لا تزال أولية، أن "79 شرطياً ودركياً أصيبوا بجروح".

وأُضرمت النيران في نحو 1350 سيارة، بينما تعرض 234 مبنى للحرق أو التخريب، وأحصي 2560 حريقاً على الطرقات العامة.