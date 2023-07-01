بيع رسالة قديمة من داخل سفينة تيتانيك بـ12 ألف دولار

رسالة عمرها 111 عامًا، عثر عليها داخل سفينة تيتانيك، كان يحملها أحد الركاب، بيعت في مزاد في أوروغواي مقابل 12 ألف دولار.

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أرسلت الرسالة من أيرلندا بتاريخ 11 أبريل 1912 وكتبها رامون أرطاجافيتيا غوميز الأوروغواياني إلى شقيقه، وكانت محطة تيتانيك الأخيرة قبل غرقها بالمحيط الأطلسي.

الرسالة التي عثر عليها داخل تيتانيك

رغم مرور أكثر من قرن على غرق سفينة تيتانيك، الموجودة في قاع المحيط الأطلسي، إلا أنها مازالت تجذب الكثيرين من ذوي الفضول، وبيعت الرسالة بالسعر البدائي للمزاد، ولم يتم الإعلان عن اسم المشتري.

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يذكر أن سفينة تيتانيك، غرقت في المحيط الأطلنطي، وكانت تملكها وتديرها شركة "وايت ستار لاين" البريطانية، بشكل مأساوي في الساعات الأولى من يوم 15 إبريل 1912 بعد اصطدامها بجبل جليدي، ما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 1517 شخصًا من بين 2224 شخصًا كانوا على متنها.

تقبع الآن في قاع البحر على بعد حوالي 350 ميلًا بحريًّا قبالة ساحل نيوفاوندلاند بكندا، على الرغم من أن الحطام الرقيق يتدهور بسرعة كبيرة تحت الماء لدرجة أنه يمكن أن يختفي تمامًا في غضون الأربعين عامًا القادمة، بحسب الخبراء.