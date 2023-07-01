السبت 01/يوليو/2023 - 07:59 م 7/1/2023 7:59:22 PM

يُحرق القرآن في شوارع السويد، والدنمارك والنرويج وبلجيكا، وتَبرز وجوه عدة في أماكن أخرى بين الحين والآخر، تفخر بحرق القرآن الكريم، وتتباهى بحرية التعبير المزعومة، و بترخيص من السلطات ترتكب هذه الجرائم، الأمر الذي يطرح تساؤلات عدة أولها: لماذا يحرقون القرآن؟!.

هل يحرقونه لكونه كلام الله -تعالى- الذي لم يعتريه تحريف أو تبديل؟، أم هو الحقد والكراهية لمليار ونصف المليار مسلم يدينون بالإسلام فى كل بلاد الدنيا؟، أم قلق من إعجاب آلاف المبدعين من الكتّاب والمفكرين في الغرب بالقرآن الكريم وإعجازه، ابتداء بشاعر ألمانيا جيته وبرناردشو وتولستوي؟.

أم هي لعبة السياسة القذرة؟، أن يكون العداء للإسلام والمهاجرين المسلمين ومقدساتهم، ورقة رابحة لكسب الشعبية في أية انتخابات تخوضها الأحزاب المتطرفة في تلك الدول؟، أم من أجل الشهرة لحرافيش الفكر؟، أم هي محاولات بائسة لضرب جهود الحكماء والقادة الدينيين لما عرف عبر سنوات بحوار الشرق والغرب الذي تبناه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين؟.

لا شك أن ما طلبه الأزهر الشريف من مقاطعة الشعوب العربية والإسلامية للمنتجات السويدية، واستنهاض هيئات الإفتاء في العالم لوجوب هذه المقاطعة، فضلا عن الإدانات ومواقف بعض الدول العربية والإسلامية من استدعاء السفراء؛ إجراءات بالغة الأهمية، كان لها بالغ الأثر في فضح هذا «الخبل» المتكرر والإرهاب المغلف بحرية التعبير.

سؤال تلو الآخر، ودائما تأتي إجابات الغرب صادمة، تدور كلها في فلك حرية التعبير، عن أي حرية يتكلمون، و هل سنحظى بها في بلادهم إذا طلبنا ترخيص بإحراق رمز هندوسي أمام سفارة الهند؟ أو التوراة -العهد القديم- أمام سفارة إسرائيل؟ أو كما ذكرت الكاتبة الجزائرية أنيا الأفندي في تغريدة لها: "حرق علم المثليين: جريمة كراهية، وحرق القرآن الكريم: حرية تعبير!!"، مع العلم أن هذه الأمثلة لم و لن يقدم على فعلها مسلم أبدا، ولكن ضربت جدلا لنعلم هل الحريات تمارس ضد الإسلام بخاصة أم المقدسات عامة؟.

إن حرق القرآن الكريم بتصاريح رسمية في الغرب؛ دليل على أنه يخشى الإسلام؛ لأنه دين عالمي يتحرّك خارج أرضه، ويدهش الناس، والغرب لا يخشى الإسلام الطقوسي الذي ينحصر في المظاهر والشعائر، وينزوي بين جدران المساجد، لكنه يقاوم ظاهرة إقبال المبدعين والمشاهير على الإسلام بعد دراسته، لا سيما أنه دين الفطرة، وإذا عُرض دون تشويه، فسوف يكون الدين الأوحد.

وبعيدا عن التهويل والتهوين سيظل اعتقادنا الراسخ كمسلمين وشهادة المنصفين من الشرائع الأخرى؛ أن القرآن الكريم هو «السلام» بفكرته الشمولية المتكاملة، و سلام في ليلة نزوله، وسلام في اسم ربه، وعلينا أن نسلك كل السبل لتعريف المجتمع الغربي بحقيقة كتاب الله وتفسيره حتى يعلموا علم اليقين أن القرآن الكريم هو حقا كتاب السلام.